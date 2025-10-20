Tödliche Schüsse in Hochdorf: Mann tötet offenbar Frau und dann sich selbst

Nach den Schüssen am Samstag in Hochdorf, bei denen eine Frau und ein Mann starben, ermittelt die Polizei die Hintergründe. Dem Vernehmen nach gab es schon länger Streitigkeiten.

Die Informationen der Polizei sind am Montag zurückhaltend; eine eigene Pressemitteilung war an diesem Tag offenbar nicht geplant. Auf Nachfrage gibt die Pressestelle der Polizeidirektion Pforzheim aber Auskunft zu den Vorgängen am Samstagmittag, über die schon in sozialen Netzwerken und per Buschfunk Gerüchte im Umlauf waren.

Der Polizei wurden demnach gegen 12.30 Uhr durch Zeugen mitgeteilt, dass es in Hochdorf Geräusche, die an Schüsse erinnerten, zu hören gewesen seien. Kurze Zeit später habe man auf einem „befriedeten Besitztum“ zwei leblose Menschen festgestellt, wie die Pressestelle der Polizeidirektion mitteilte.

Die Recherche der Redaktion sowie Hinweise aus der Hochdorfer Bevölkerung ergeben ein etwas klareres Bild über den mutmaßlichen Tatort und die möglichen Hintergründe.

Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich bei dem Tatort um ein eher moderneres Mehrfamilienhaus in der Tübinger Straße. Die Straße war am Samstag gesperrt. Anwohner vor Ort sichteten Polizei, Rettungswagen und auch einen Leichenwagen. Die Polizei bestätigt zumindest, dass es einen Einsatz in der Tübinger Straße gab – ohne direkt die Verbindung zu den Vorgängen zu bestätigen.

Offenbar gab es schon länger Streit

Die Polizei zeigt sich in der Regel zurückhaltend, wenn es sich um Fälle von Selbsttötung handelt. Dies ist auch das Gerücht, dass sich am Wochenende sowie am Montag in Hochdorf verbreitete. Demnach soll der Mann zunächst die Frau und dann sich selbst erschossen haben. Die Polizei bestätigte das so nicht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll zwischen den verstorbenen Personen aber „eine persönliche wie auch räumliche Vorbeziehung“ bestanden haben. So der etwas verklausulierte Wortlaut der Polizei.

Treffen die Darstellungen von Menschen aus dem weiteren Umfeld des Tatortes zu, handelt es sich bei den zwei Toten um ein Ehepaar. Dem Vernehmen nach gab es schon länger andauernde Streitigkeiten zwischen den beiden, die nun möglicherweise in der Gewalttat mündeten.

Polizei: Keine Gefährdung Dritter

Die Staatsanwaltschaft Tübingen hat zusammen mit der Kriminalpolizei des Präsidiums Pforzheim die Ermittlungen übernommen. „Objektive und subjektive Beweismittel“ sprechen laut Polizei dafür, dass die Beteiligten aufgrund von Schussverletzungen verstarben. Hinweise auf eine mögliche Beteiligung Dritter würden derzeit nicht vorliegen. Für außenstehende Personen habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden.