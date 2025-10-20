Tödliche Schüsse in Hochdorf: Mann tötet offenbar Frau und dann sich selbst

Nach den Schüssen am Samstag in Hochdorf, bei denen eine Frau und ein Mann starben, ermittelt die Polizei die Hintergründe. Dem Vernehmen nach gab es schon länger Streitigkeiten.
Die Informationen der Polizei sind am Montag zurückhaltend; eine eigene Pressemitteilung war an diesem Tag offenbar nicht geplant. Auf Nachfrage gibt die Pressestelle der Polizeidirektion Pforzheim aber Auskunft zu den Vorgängen am Samstagmittag, über die schon in sozialen Netzwerken und per Buschfunk Gerüchte im Umlauf waren.