Bei der Premiere von „Der Fluch des goldenen Käfers“ in der Inszenierung der Brezelstädter Laienbühne verschwimmen die Grenzen zwischen Hippies und Ordnungsmacht.
„Tief durchatmen, Schwingungen frei fließen lassen und nicht mit Applaus sparen“: Vereinsvorständin Nadja Lenz, die nicht nur die Regie, sondern auch die Rolle der Amtsärztin übernommen hat, begrüßt das Publikum am Freitagabend mit der Aufforderung, sich „einzugrooven“. Und bei dieser Soundkulisse dürfte das den meisten nicht allzu schwer fallen.