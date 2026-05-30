Technik für Tierschutz in Lörrach: Wie Drohnen das Leben von Rehkitzen retten

Im hohen Gras sind Rehkitze für Landwirte kaum zu sehen. Drohnen sollen die Jungtiere vor den Mähmaschinen retten. Von Lörrach aus werden in Südbaden Einsätze koordiniert.
Im Mai und im Juni ist für die Rehkitzretter die wichtigste Zeit im Jahr. Dann legen die Rehe ihre Kitze im hohen Gras ab. Gleichzeitig ist für die Landwirte die Zeit der ersten Mahd. Die jungen Tiere besitzen in dieser Zeit keinen Flucht-, sondern einen Duckreflex – mit fatalen Folgen. Statt davonzulaufen, drücken sich die Rehkitze bei Gefahr regungslos ins hohe Gras.