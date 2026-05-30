Technik für Tierschutz in Lörrach: Wie Drohnen das Leben von Rehkitzen retten

Im hohen Gras sind Rehkitze für Landwirte kaum zu sehen. Drohnen sollen die Jungtiere vor den Mähmaschinen retten. Von Lörrach aus werden in Südbaden Einsätze koordiniert.

Im Mai und im Juni ist für die Rehkitzretter die wichtigste Zeit im Jahr. Dann legen die Rehe ihre Kitze im hohen Gras ab. Gleichzeitig ist für die Landwirte die Zeit der ersten Mahd. Die jungen Tiere besitzen in dieser Zeit keinen Flucht-, sondern einen Duckreflex – mit fatalen Folgen. Statt davonzulaufen, drücken sich die Rehkitze bei Gefahr regungslos ins hohe Gras.

Der Landwirt auf seinem Mähwerk bemerkt das Kitz in aller Regel erst, wenn es zu spät ist. Jedes Jahr werden so zahlreiche Tiere verletzt oder getötet. Die Deutsche Wildtier Stiftung geht davon aus, dass bis zu 100.000 Kitze durch landwirtschaftliche Maschinen sterben – jedes Jahr.

Gleichzeitig rückt die Vorsorge seit ein paar Jahren stärker in den Fokus. Grund ist vor allem die sich entwickelnde Technik. Wärmebilddrohnen sind in der Lage, viele der im Gras verborgenen Tiere zu finden.

30 Drohnenpiloten sind im Einsatz

Seit 2021 gibt es den Verein „Rehkitzrettung Südbaden“. Sein Einsatzgebiet umfasst Lörrach, das Markgräflerland bis hoch nach Freiburg, sowie am Hochrhein von Rheinfelden bis zum Hotzenwald. Koordiniert werden die Einsätze von Lörrach aus. Vier Mitglieder wechseln sich jede Woche ab und nehmen die Anrufe der Landwirte entgegen. Dann wird ein verfügbarer Drohnenpilot kontaktiert, etwa 30 Piloten gibt es in der Region, alle arbeiten ehrenamtlich. Seit Jahren wird auch mit den Badischen Jägern Lörrach zusammengearbeitet. Sie sind Teil des Pilotennetzwerks.

Ein gerettetes Rehkitz Foto: Dirk Fritschi

Ein Pilot ist Dirk Fritschi aus Rheinfelden. Er kam 2022 über Berichte in der Zeitung zum Verein. Vorher war ihm das Problem überhaupt nicht bekannt gewesen, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion. „Ganz ehrlich: Ich habe keine Ahnung, wie es vorher war“, sagt Fritschi. Damit dürfte er nicht allein sein.

Die neue Technik, mit der es heutzutage möglich ist, Rehkitzleben zu retten, macht auch sichtbar, wie groß das Problem schon vorher war – ohne dass die Öffentlichkeit Notiz nahm.

Dass die Landwirte grundsätzlich verpflichtet sind, vor der Mahd Maßnahmen zum Schutz der Rehkitze zu ergreifen, ist nichts Neues. Frühere Methoden wie flatternde Bänder oder morgendliche Kontrollgänge mit Hunden reichten jedoch oft nicht, um die Tiere zu finden. Die Rehkitze besitzen kaum Eigengeruch und sind deshalb selbst für Hunde nur schwer aufzuspüren.

Mittlerweile steigt das Arbeitspensum der südbadischen Rehkitzretter jedes Jahr deutlich. „Vergangene Woche war die Hölle los“, sagt Fritschi. Von Ende April bis Mitte Juli sei Hochsaison.

Und die Akzeptanz bei den Landwirten für die Rehkitzrettung ist gewachsen. „Selbst diejenigen, die sich lange Zeit gesperrt haben gegen unsere Hilfe, sind heute überzeugt. Da gibt es bei manchen richtige Aha-Effekte, wenn sie sehen, wie einer von uns mit einem Kitz auf dem Arm aus seiner Wiese kommt.“

Hier kommt eine Drohne zum Einsatz. Foto: Dirk Fritschi

Wie viele Tiere sein Verein in diesem Jahr schon gefunden hat, könne er nicht sagen. „Wir tragen die Ergebnisse erst nach der Saison zusammen.“

Brombacher Revierpächter wollen eine eigene Drohne

Einen Anhaltspunkt liefern die Brombacher Revierpächter Jan Doppstadt und Heiko Herzog. Mehr als zehn Tiere seien alleine in den vergangenen Tagen in ihrem Revier aus den Wiesen geholt worden. Sie wollen nun ebenfalls mit einer eigenen Drohne zur Rehkitzrettung beitragen: Auf der Plattform „Gofundme“ haben sie eine Spendenaktion gestartet.

Vereinssprecher Dirk Fritschi sieht solche Eigeninitiativen positiv: „Wir sind voll ausgelastet. Jede Unterstützung ist gut.“ Auch sein Verein finanziert sich hauptsächlich durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. „Vom Bund gab es bisher für jeden Verein 3000 Euro zum Kauf einer Drohne. Ich bin aber sehr skeptisch, dass das auch in Zukunft so sein wird.“

www.gofundme.com/f/leben-retten-von-oben-warmebilddrohne-fur-revierbrombach