Tatort Flüchtlingsheim: Kind in Schönwald vergewaltigt – Sechsjähriger schildert Missbrauch

1 Der Angeklagte hatte das Kind in Schönwald mit Gewalt zum Oralverkehr gezwungen. Foto: © vkara – stock.adobe.com/VASILEIOS KARAFYLLIDIS

Schlimme Tat in der Flüchtlingsunterkunft in Schönwald: Ein Afghane hat dort ein Kind zum Oralverkehr gezwungen. Der Sechsjährige machte in seiner Aussage vor dem Amtsgericht Villingen deutlich, wie perfide der Täter vorgegangen war.









Link kopiert



Der Vater bemerkte das Klimpern der Euromünzen, als der Sechsjährige nach Hause kam – ungewöhnlich dafür, dass das Kind gerade beim Spielen war. Er witterte Verdacht und bohrte nach, als das Kind meinte, dass „etwas Schlimmes“ passiert sei. Dann erzählte der Junge, was sich an jenem Sonntagnachmittag in Schönwald abgespielt hatte.