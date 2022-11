1 Die europäische Polizeiagentur Europol veröffentlichte Bilder zu der behördenübergreifenden Razzia gegen Mitglieder eines "Superkartells". Dieses pflegte auch Verbindungen zu Boki. Foto: Europol

49 Festnahmen in sechs Ländern und Beschlagnahmung von 30 Tonnen Kokain: Europol hat ein "Superkartell" zerschlagen – welches auch Verbindungen zu Boki pflegte.















Villingen-Schwenningen - Während der Rotlichtkönig von Villingen-Schwenningen – geschützt vor den Zugriff deutscher Behörden – am 14. November in Bosnien seinen Geburtstag feiert und in den sozialen Netzwerken Glückwünsche aus der ganzen Welt entgegen nimmt, läuft die geheime Operation "Wüstenlicht" in sechs verschiedenen Ländern.