Stromversorgung in Lörrach: Stadträte hinterfragen Konzept von Stadtwerken und Badenova

Die Kooperation zwischen den Stadtwerken und der Badenova soll der Stadt Lörrach Vorteile bringen. Die Mitglieder im Ausschuss blieben nach der Konzeptvorstellung skeptisch.
Die Stromnetzkonzession, also das Nutzungsrecht der Energieinfrastruktur durch einen Betreiber, sieht in Lörrach im Zuge einer strategischen Neuausrichtung eine stärkere kommunale Beteiligung vor. Im Zentrum dieser Neuausrichtung steht die im Jahr 2021 erfolgte Gründung der Stadtnetze Lörrach als gemeinschaftliches Unternehmen der Stadtwerke Lörrach und der BadenovaNETZE.