Stromausfall im Raum Hechingen: Die Leitungen sind überlastet und alt

Zuletzt hat es auffallend viele stromlose Zeiten gegeben. Die Netze BW und die Stadtwerke Hechingen liefern Erklärungen.
Nanu, schon wieder stockdunkel im Haus! Kein Licht mitten in der Nacht! Und erneut kein Strom bei der Produktion in der Firma. In den zurückliegenden Wochen haben sich im Großraum Hechingen, Haigerloch, Rottenburg und Horb die Ausfälle verdächtig gehäuft. Deshalb haben die Stadtwerke Hechingen, so betont Geschäftsführer Markus Friesenbichler, beim Netzbetreiber mit Sitz in Stuttgart jetzt Druck gemacht.