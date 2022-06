1 Nathalie Gaus wird schon bald im RTL-"Sommerhaus der Stars" zu sehen sein. Foto: Privat

Nein, biederer Durchschnitt, das war noch nie die Welt von Nathalie Gaus (31). Im Gegenteil. Die frühere Waldmössingerin hat es nun in die Glitzerwelt des Reality-TVs geschafft – und wird bei RTL im "Sommerhaus der Stars" zu sehen sein.















Schramberg-Waldmössingen - "Es war eine harte Zeit, auch mental", sagt sie wenige Tage nach den Dreharbeiten in einem Haus in Bocholt (Nordrhein-Westfalen) im Gespräch mit unserer Redaktion. Drei Wochen lang war sie dort mit Stars wie den Fußballern Mario Basler und Sascha Mölders samt Partnerinnen oder "Bauer sucht Frau"-Paar Patrick Romer und Antonia Hemmer "eingesperrt". "Es gab keinen Luxus und wir mussten uns mit mehreren Leuten ein Bad teilen. Wir haben wenig geschlafen, hatten aber auch unseren Spaß. Es war eine geile Zeit", blickt sie zurück. Der Sendetermin steht noch nicht fest, angedacht ist aber eine Ausstrahlung Ende September.

Paranoia nach ständiger Kamera-Beobachtung

Starallüren habe niemand gehabt. Es war fast wie im ganz normalen Leben: Man sei nett zueinander gewesen, es habe aber natürlich auch mal Streit gegeben, was auch durch die Enge bedingt gewesen sei. "Es war nicht einfach, 24 Stunden am Tag gefilmt zu werden. Daher habe ich seitdem etwas Paranoia und fühle mich ständig beobachtet", sagt sie und lacht.

Um sich von dem ganzen Trubel zu erholen, war viel Ruhe nötig – und die fand sie in ihrer alten Heimat in Waldmössingen. Dort verbrachte Nathalie Gaus viele Jahre. "Ich mag die Landschaft, die Natur und die Ruhe. Und auch das Wetter ist meist besser als in Köln, wo ich inzwischen wohne", sagt sie. Früher sei sie gerne mit dem Pferd lange ausgeritten.

Schon früh geschminkt in die Schule

Nathalie Gaus wurde in Berlin geboren, zog dann aber mit sechs Jahren in die Heimat ihrer Mutter nach Winzeln, wo ihr Opa eine Firma im Kachelofenbau hatte. Vier Jahre später ging es nach Waldmössingen. Sie besuchte die Hauptschule Sulgen und die Realschule Schramberg.

Früh zeigte sich, wohin der Weg einmal führen könnte: "Ich schminkte mich schon mit zwölf und trug in der sechsten Klasse bereits High Heels", schmunzelt sie. Ihr Style sei im Dorf nicht überall gut angekommen. "Im Fernsehen zu sein und in der Öffentlichkeit zu stehen: Das war es, was ich wollte", sagt sie. "Ein wenig crazy war ich schon immer unterwegs", gibt sie zu. Eine gute Figur gab sie im Waldmössinger Zunftballett und bei Tanzkursen ab.

"Checker vom Neckar" ist ihr Freund

Sie merkte aber auch, dass hinter ihrem Rücken über sie geredet wurde. "Glaube an dich selbst", lautete schon immer ihr Motto, das sie beherzigte und sich nicht von ihrem Weg abbringen ließ. Schnell wurde die Provinz zu eng und klein für sie und so zog Nathalie Gaus vor drei Jahren nach Stuttgart. Dort lernte sie ihren Freund Cosimo Citiolo (40) – auch als "Checker vom Neckar" bekannt – kennen, der Kultkandidat bei "Deutschland sucht den Superstar" war. Er ist zudem Entertainer, Musiker und Friseur.

Fans aus Waldmössingen

Schon bald folgte ein weiterer Umzug, diesmal nach Köln. "Es ist eine Medienstadt, die viele Möglichkeiten bietet. Man trifft hier in Szene-Clubs viele Persönlichkeiten aus Serien und Reality-TV und kann schnell Kontakte knüpfen", erzählt sie.

Nun also das "Sommerhaus der Stars": Das Ganze ist bereits komplett fertig gedreht – wie es ausging, bleibt aber natürlich noch ein Geheimnis. Nathalie Gaus kann sich sicher sein, dass Fans aus Waldmössingen und der Region einschalten, um sie dort zu sehen.

Karriere als Reality-TV-Star?

Es soll übrigens nicht ihr letzter Auftritt als Reality-TV-Star gewesen sein. Sie möchte diesen Weg neben ihrer Arbeit in einem eigenen Kosmetikstudio in Köln einschlagen. Familie und Freunde in Waldmössingen werde sie aber weiterhin besuchen, verspricht Nathalie Gaus.

