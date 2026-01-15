Stadtkapelle Furtwangen: So viele ausgezeichnete Musiker

Die Stadtkapelle hat mit Stefanie Weiß und Matthias Eilf zwei neue Ehrenmitglieder. Eine Verbandsehrung erhielt Julian Furtwängler. Adrian Kammerer vergoldete sein Können.
Im Rahmen des Neujahrskonzertes zeichnete die Stadtkapelle Furtwangen gemeinsam mit dem Blasmusikverband einige Musiker aus. So hat die Kapelle unter anderem nun zwei neue Ehrenmitglieder: Für 25 Jahre aktives Musizieren konnte Vorsitzender Manuel Burgbacher Stefanie Weiß und Matthias Eilf zu neun Ehrenmitgliedern ernennen. Stefanie Weiß war in verschiedenen Funktionen in der Stadtkapelle aktiv, unter anderem fünf Jahre als Pressewartin und von 2013 bis 2021 als Schriftführerin. Darüber hinaus fungierte sie einige Jahre gemeinsam mit Volker Schwer als Ansagerin beim Neujahrskonzert.