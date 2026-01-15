Stadtkapelle Furtwangen: So viele ausgezeichnete Musiker

Die Stadtkapelle hat mit Stefanie Weiß und Matthias Eilf zwei neue Ehrenmitglieder. Eine Verbandsehrung erhielt Julian Furtwängler. Adrian Kammerer vergoldete sein Können.

Im Rahmen des Neujahrskonzertes zeichnete die Stadtkapelle Furtwangen gemeinsam mit dem Blasmusikverband einige Musiker aus. So hat die Kapelle unter anderem nun zwei neue Ehrenmitglieder: Für 25 Jahre aktives Musizieren konnte Vorsitzender Manuel Burgbacher Stefanie Weiß und Matthias Eilf zu neun Ehrenmitgliedern ernennen. Stefanie Weiß war in verschiedenen Funktionen in der Stadtkapelle aktiv, unter anderem fünf Jahre als Pressewartin und von 2013 bis 2021 als Schriftführerin. Darüber hinaus fungierte sie einige Jahre gemeinsam mit Volker Schwer als Ansagerin beim Neujahrskonzert.

Matthias Eilf hatte bereits einige Jahre in seiner Heimat Wolfenbüttel in einer Kapelle gespielt, als er 1999 als Student bei der Stadtkapelle Furtwangen „anheuerte“. Mit einer kurzen Pause ist auch er nun seit 25 Jahren in der Furtwanger Kapelle aktiv. Vor allem war er fünf Jahre stellvertretender Kassierer und von 2015 bis 2018 zweiter Vorsitzender.

Es gab noch eine weitere Ehrung für 25 Jahre durch den Blasmusikverband: Während bei der Ernennung zum Ehrenmitglied nur die aktive Zeit im Hauptorchester der Stadtkapelle gerechnet wird, berücksichtigt der Blasmusikverband auch alle aktiven Jahre seit Eintritt in die Jugendkapelle. So konnte als Vertreter des Blasmusikverbandes Schwarzwald-Baar Alexander Kemmerle Julian Furtwängler für 25 Jahre im Namen des Verbandes auszeichnen. Manuel Burgbacher wies darauf hin, dass Julian Furtwängler unter anderem neun Jahre lang als Beisitzer in der Vorstandschaft aktiv war.

Sie schafften das Bronze-Abzeichen

Auch bei der Jugendkapelle gab es Ehrungen. So erhielten sechs junge Musiker nach der entsprechenden Prüfung in Musik-Theorie wie im Spiel auf dem Instrument das Jungmusiker-Leistungsabzeichen des Blasmusikverbandes in Bronze. Geehrt wurden Nora Scherzinger, Leonie-Marie Steidler, Leon Straub, Hannah Straub, Melina Dorer, Jakob Dold und David Lasowski.

Als Lehrgangsbester

Eine außergewöhnliche Ehrung gab es für Adrian Kammerer. Er hatte bei einem Kurs in der Blasmusik-Akademie in Staufen erfolgreich die anspruchsvolle Prüfung für das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Gold abgelegt. Unter anderem wurde er als Schlagzeuger in vier verschiedenen Kategorien praktisch geprüft. Dabei war er unter den Schlagzeugern der Lehrgangsbeste. Beim Neujahrskonzert zeigte er mit dem Xylophon bei „Xylomania“ mit rasantem Spiel auf diesem Instrument sein Können und erhielt begeisterten Applaus.