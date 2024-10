Sport in Wildberg: Karate-Übungen mit dem deutschen Bundestrainer

Der Bundestrainer des Deutschen JKA-Kartebunds, Thomas Schulze, war am vergangenen Samstag zu Gast im JKA Karate Dojo Wildberg und trainierte mit den hiesigen Karateka. Rund 60 Karateka aus verschiedenen Vereinen nahmen an diesem intensiven Training teil, das sowohl technisch als auch konditionell herausforderte und für viele sportliche Highlights sorgte, wie der TSV Wildberg berichtet.

Der Lehrgang war in zwei Einheiten aufgeteilt. In der ersten Einheit lag der Fokus auf verschiedenen Katas, den traditionellen Formen des Karate. Bundestrainer Schulze legte hierbei besonderen Wert auf die technischen Feinheiten, die für eine korrekte und effektive Ausführung der Bewegungen entscheidend sind.

Lesen Sie auch

Jeder Teilnehmer hatte die Möglichkeit, sich individuell zu verbessern und die eigenen Fertigkeiten zu verfeinern. In der zweiten Trainingseinheit stand das „Kumite“ im Mittelpunkt, also das Partnertraining in verschiedenen Kampfformen. Hier wurden alle Varianten des Kumite geübt, von grundlegenden Techniken bis hin zu fortgeschrittenen Kombinationen.

Unsere Empfehlung für Sie Südwestdeutsche Meisterschaft Calwer Karateka holen viermal Gold Das JKA-Karate-Dojo Calw landet bei der südwestdeutschen Meisterschaft mehrfach auf dem Podest.

Die Teilnehmer konnten ihre Reaktionsfähigkeit und Präzision im Partnertraining ausbauen. Besonders aufregend war der Abschluss des Lehrgangs: Zwei Karateka traten erfolgreich zur Prüfung zum Schwarzgurt an und erhielten nach bestandener Prüfung die Anerkennung von Schulze. Trotz des schweißtreibenden Trainings waren alle Teilnehmer mit Begeisterung bei der Sache.

Die freundschaftliche und respektvolle Atmosphäre im Dojo trug dazu bei, dass der Lehrgang nicht nur körperlich fordernd, sondern auch für das Gemeinschaftsgefühl ein voller Erfolg war. Das Dojo Wildberg bedankt sich bei Schulze für die wertvollen Lektionen und freut sich auf weitere gemeinsame Trainingseinheiten.

Der Verein