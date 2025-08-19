Spaß in Mundelfingen: Mit den Mafiosi am Lustschloss feiern

Die Mundelfinger Gruppe „Al Capones Erben“ wird 50. Für die Bevölkerung ist ein denkwürdiger Tag geplant.
In Mundelfingen gibt es ein Lustschloss, auf dessen Hofwiese am Samstag, 23. August, ein besonderes Geburtstagsfest steigt. Im hinteren Bereich des Anwesens an der Wutachstaße 11 gelegen, erstrahlt es wie erschaffen für die besonderen Momente, in denen sich der 50. Geburtstag von Al Capones Erben (ACE) einreihen wird. Die Erben, deren Markenzeichen in einem beeindruckenden Zusammengehörigkeitsgefühl besteht, laden die Bevölkerung zu ihrer Geburtstagsfeier in ihr Lustschloss ein. Dieses Domizil haben sie ihrem Gangsterbruder Giuseppe Schmutzfuß alias Bertram Merz zu verdanken, der es mithilfe weiterer Kollegen in den vergangenen Jahren eigenhändig erschuf.