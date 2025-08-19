Spaß in Mundelfingen: Mit den Mafiosi am Lustschloss feiern

In Mundelfingen gibt es ein Lustschloss, auf dessen Hofwiese am Samstag, 23. August, ein besonderes Geburtstagsfest steigt. Im hinteren Bereich des Anwesens an der Wutachstaße 11 gelegen, erstrahlt es wie erschaffen für die besonderen Momente, in denen sich der 50. Geburtstag von Al Capones Erben (ACE) einreihen wird. Die Erben, deren Markenzeichen in einem beeindruckenden Zusammengehörigkeitsgefühl besteht, laden die Bevölkerung zu ihrer Geburtstagsfeier in ihr Lustschloss ein. Dieses Domizil haben sie ihrem Gangsterbruder Giuseppe Schmutzfuß alias Bertram Merz zu verdanken, der es mithilfe weiterer Kollegen in den vergangenen Jahren eigenhändig erschuf.

Blick hinter die Kulissen

Am Festtag ist es möglich, einen Blick hinter die Gemäuer des besonderen Gebäudes und einzigen Mundelfinger Schlosses zu werfen. Die eigentliche Geburtstagsfeier ist als Gartenfest geplant, das ab 16 Uhr die Bevölkerung willkommen heißt. Neben Spaß und Geselligkeit stehen einige Attraktionen auf dem Programm. Das Spektakel, welches sich hinter einem sizilianischen Fassanstich verbirgt, erleben die Festgäste zur Eröffnung des Gartenfests. Zudem stehen neben Schlossführungen auch ein Maßkrugstemmen und weitere Überraschungen auf dem Programm. Musikalisch tritt die Formation ACE-Stubenmusik in Aktion, welche immer wieder Feste mit ihren Auftritten beehrte. Die Jubiläumsveranstaltung reiht sich in die ACE-Geburtstagsfeste der vergangenen Jahrzehnte ein, die stets einzigartig waren.

Ihre Feste sind berüchtigt

So gab es zum zehnten Geburtstag ein Fest, bei dem die Kapelle auch am Sonntagmorgen um 6 Uhr zum Tanz aufspielte. An ihrem 20. Wiegenfest hatten ACE eine dreitägige Festsause organisiert, die neben einem Galaabend, einem großen Gedächtnisumzug und einem sizilianischen Handwerkervesper alles enthielt, was derartige Feste auszeichnet. Vor zehn Jahren traf sich die schwarze ACE-Familie in der Agrarhalle ihres „Namenlosen“ alias Hermann Strohmeyer.

Weltrekordhalter im Cego

Seit ihrer Gründung gelang es ACE immer wieder, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. In der einheimischen Gesellschaft hatten sie sich ohnehin rasch etabliert. Bis heute unvergessen und unerreicht ist ihr Weltrekord im Cego-Dauerspiel, mit dem die Gruppe sich fünf Jahre nach ihrer Gründung in dieser Disziplin zum Cegoweltmeister kürte. Damals hatten sich fünf finstere Gesellen entschlossen, in einem Simca-Caravan nach Allmendshofen in den „Grünen Baum" aufzubrechen. Ihr Plan war, 100 Stunden lang ununterbrochen Cego zu spielen und so der Reputation des Ur-Kartenspiels der Schwarzwälder zu neuen Ehren zu verhelfen. Dank medizinischer Unterstützung von ihrem Coach Lorenzo Navacha (Michael Uhrhan), einem strikten Alkoholverbot und mit ausgeklügeltem Diätplan gelang dieses Vorhaben. Bis noch vor wenigen Jahren empfingen ACE alljährlich Gäste aus nah und fern zu ihrem Cego-Turnier im Advent.

Traditionell trifft sich die ACE-Familie am Abend vor dem Schmotzige Dunschdig zur Bilanzierung des vergangenen und den geplanten Unternehmungen des bevorstehenden Jahres. Einlass erhält nur, wer das Passwort kennt und in schwarzer Kleidung, mit weißem Hemd, Krawatte, schwarzem Hut, Sonnenbrille und weißer Nelke im Knopfloch erscheint. Wer sich nicht daran hält, kassiert eine empfindliche Strafe, die mitunter damit enden kann, den anderen die Schuhe zu putzen. Alle zwei Jahre wählen die Mitglieder einen neuen Paten und verteilen auch die anderen Ämter unter sich.

Schalk im Nacken

ACE

Al Capones Erben (ACE) verstehen sich als Bande mit dem Schalk im Nacken, die sich scherzhaft in der Nachfolge des berüchtigten Mafiabosses Al Capone sieht. Statt Angst und Schecken verbreiten die Mitglieder Frohsinn, mitunter atemberaubend verrückte Sachen, über die sie sich ganz Mundelfingen freut. Seit der Gründung Mitglied von ACE sind: Waldo, der Peitscher (Hans Kindler), Giuseppe Schmutzfuß (Bertram Merz), der Namenlose (Hermann Strohmeyer), Chepeto Stranguliero (Reinhard Mäder), der aktuelle Pate, Nice Shorthand (Wolfgang Allaut), Fuzzi, der einsame Rächer (Helmut Trenkle) und Charles, der Schnelle (Karl Bader). Derzeit gehören sieben Erben zur Bande, die ihre selbst definierte Obergrenze von zehn Mitgliedern nie überschritt.