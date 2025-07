Zum 28. Mal fand am vergangenen Samstag der traditionelle Agenbacher Duathlon statt.

Bei diesem anspruchsvollen Wettkampf, der aus einer Kombination von Laufen, Radfahren und erneutem Laufen besteht, stellten sich insgesamt 107 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Region der Herausforderung.

So lang sind die Strecken

Die Skizunft Calmbach war mit einem kleinen, aber äußerst erfolgreichen Team vertreten. Die Jugendklasse sowie die Damen mussten eine Laufstrecke von zwei Kilometern, gefolgt von elf Kilometern Radfahren und einem abschließenden Ein-Kilometer-Lauf absolvieren.

Christoph Ohngemach souverän

Christoph Ohngemach belegte in der Klasse Jugend männlich mit einer Zeit von 36:34 Minuten souverän den ersten Platz. Mit einem deutlichen Vorsprung von 3:57 Minuten setzte er sich gegen Nils Gaiser aus Mitteltal-Obertal durch.

Auch Annika Kurz nutzte den Duathlon als optimale Vorbereitung auf die kommende Wintersaison. Mit einer Gesamtzeit von 43:43 Minuten sicherte sie sich ebenfalls den ersten Platz in der Damen-Klasse.

Die Herren mussten dagegen längere Strecken in der Hitze bewältigen. Für sie ging es über eine 3 Kilometer lange Laufstrecke, 16,5 km Radfahren und 2 km Laufen. In der Herren AK erreichte Richard Dürr dabei den 3. Platz, knapp vor seinem Vereinskollegen Zoltan Boros. Auch Björn Gutekunst kämpfte sich durch die Hitze und belegte den 4. Platz in der Herrenklasse.

Team mischt mit

Neben den Einzelstartern gingen auch ein Team aus Eugen Waidelich (Rad) und Stefan Grieb (Laufen) an den Start. Am Ende erreichten sie den 6. Platz in der Teamwertung.

Dank der starken Leistungen ihrer Läufer konnte sich die Skizunft Calmbach den dritten Platz in der Vereinswertung sichern. Das Event bot nicht nur sportliche Spannung, sondern auch eine großartige Gelegenheit für die Athleten, sich auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten.