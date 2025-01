Das Sportjahr 2025 im Schwarzwald-Baar-Kreis Wild Wings, DFB-Pokal-Traum und der Europameister-Nachfolger

Deutschland-Tour in VS, Weltcup in Schonach, begeisternde Wild Wings, CHI in Donaueschingen oder das Wechselbad des FC 08 Villingen: Das Jahr 2024 war im Schwarzwald-Baar-Kreis vollgepackt mit sportlichen Höhepunkten. Auch 2025 wird es viele Highlights geben. Wir blicken voraus.