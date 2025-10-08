Sieg im ersten Heimspiel: Oberndorfer Basketballer unterstreichen ihre Ambitionen

Während die Basketballer aus Rottweil am Wochenende den Kürzeren zogen, zeigten sich die Oberndorfer Gunners in Topform.
Oberliga, 3. Spieltag: TSV Rottweil Werewolves – Croatia Rottweil 60:81 (20:17, 14:13, 10:21, 16:30). Mit einer am Ende hohen Niederlage die nicht den ganzen Spielverlauf abbildet zahlten die Werwölfe Lehrgeld. In einer überzeugenden ersten Halbzeit bot Rottweil 20 Minuten Paroli und gewann die ersten beiden Viertel. Über ein 20:17 (10.) stand es zur Halbzeit überraschend 34:30. Dabei arbeitete die Defense konzentriert und im Angriff passte es mit den Abschlüssen. Das beste Dreierteam der Liga (25) traf nur fünfmal von Downtown.