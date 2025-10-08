Sieg im ersten Heimspiel: Oberndorfer Basketballer unterstreichen ihre Ambitionen

Oberliga, 3. Spieltag: TSV Rottweil Werewolves – Croatia Rottweil 60:81 (20:17, 14:13, 10:21, 16:30). Mit einer am Ende hohen Niederlage die nicht den ganzen Spielverlauf abbildet zahlten die Werwölfe Lehrgeld. In einer überzeugenden ersten Halbzeit bot Rottweil 20 Minuten Paroli und gewann die ersten beiden Viertel. Über ein 20:17 (10.) stand es zur Halbzeit überraschend 34:30. Dabei arbeitete die Defense konzentriert und im Angriff passte es mit den Abschlüssen. Das beste Dreierteam der Liga (25) traf nur fünfmal von Downtown.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen jedoch die erfahrenen Ex-Regionalligaspieler von Croatia Stuttgart zunehmend die Kontrolle und die Partie kippte zwischen der 21. und 30. Minute schnell auf ein 44:51. Mit einer aggressiven Pressverteidigung zwangen die Stuttgarter die Werewolves zu Fehlern, hatten am Ende fünf Akteure die zweistellig (11 bis 14) punkteten.

Croatia nutzte die Ballverluste eiskalt aus und zog davon Im letzten Viertel mit 16:30 deutlich auf 60:81 davon. TSV Rottweil: Davor Barovic (Punkte: 20), Luca Rauschenberger (11), Niko Rapljenovic (6), Valentino Siino (6), Mirko Strugar (6), Nico Janzen (5), Karalampos Kiriakidis (3), Patryk Schendzielarcz (3), Mika Köhne, Moritz Leichtle, Tobias Lux. Vorschau: TSV Rottweil - TB Kirchentellinsfurt Echaz Ballers (Sonntag, 17.30 Uhr). Am kommenden Wochenende wollen die Werwölfe erneut vor heimischem Publikum gegen die Mitaufsteiger endlich wieder punkten und an die starke erste Halbzeit anknüpfen. In der vergangenen Runde in der Landesliga gab es allerdings zwei Niederlagen. K‘furt hatte personell einige Abgänge und einen Umbruch. Nach einem 84:89 in Ulm gab es gegen Konstanz ein 92:74. Eine Stärke der Echaz Ballers sind die Dreier (23 in nur zwei Spielen). Die Routiniers Christoph Hirn und Dennis Werner sind noch am Bord.

Kreisliga Süd: Oberndorf Gunners – BC Überlingen 93:51. Das in ihre dritte Saison gestartete Basketball-Team des TV Oberndorfs hat auch im ersten Heimspiel abgeliefert und die Aufstiegsambitionen untermauert. Gingen die Gunners noch in der Vorsaison in beiden Begegnungen gegen die Überlinger Basketballer leer aus, konnte am Sonntagabend in der Neckarhalle der erste Heimsieg gefeiert werden.

Das Ergebnis 93:51 vermittelt den Eindruck, dass die Partie eine klare Angelegenheit war, doch das Gegenteil war der Fall. Nach dem ersten Viertel lagen die Gunners mit einem Punkt zurück. Bis zur Halbzeit gab es vier Führungswechsel, zwei Unentschieden, einige Auszeiten und Strategiewechsel. Zur Halbzeit konnten sich die Gunners etwas absetzen und führten mit 41:35. Die im zweiten Viertel gezeigte Moral, nach verlorenem ersten Viertel, konnte aufrechterhalten werden, und so setze der TVO im dritten Viertel seinen beeindruckenden Lauf fort, und baute die Führung konsequent aus.

Auch im Schlussabschnitt ließen die Gunners keinen Zweifel mehr am Ausgang der Partie und erhöhte den Vorsprung kontinuierlich. Besonders stolz ist der Head-Coach und Abteilungsleiter Tino Hartung, auf die Ausgeglichenheit und die Trefferquoten der Gunners. Eine 80 Prozent Freiwurfquote, sieben Drei-Punkte-Würfe, eine zwischenzeitlichen 45-Punkte-Führung und vier Spieler, die mehr als 10-Punkte geworfen haben, sprechen für eine starke Team-Leistung.

Das nächste Heimspiel findet am 18. Oktober um 17.30 Uhr in der Neckarhalle statt, wobei die Gunners schon auf 15 Uhr einladen, da die U18-Bezirksliga-Mannschaft den Heimspieltag eröffnet.