Die Familie Fetscher aus Hondingen hat zwei Raupen in ihrem Garten entdeckt. Nach längerer Suche stellte sich heraus, dass sie zur Gattung der Totenkopffalter gehören. Die geschlüpften Falter sind harmlos und ungiftig.















Blumberg - Eine ganz besondere Entdeckung machte Familie Fetscher aus Hondingen am vergangenen Mittwochmittag in ihrem Garten: Unter einem Oreganobusch hatte es sich eine Raupe des Totenkopffalters, auch Totenkopfschwärmer genannt, gemütlich gemacht. Entdeckt hatte das Tier die elfjährige Cäcilia während einer Familienfeier. Im Vorbeigehen war ihr an dem Strauch das leuchtende Gelb ins Auge gefallen.