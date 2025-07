Seit der Eröffnung im Jahr 1975: Diese vier Europa-Park-Attraktionen haben bis heute überlebt

8 Die Monza-Bahn von 1975 ist eine von vier Fahrgeschäften, die die Europa-Park-Besucher immer noch fahren können.Allerdings heißt sie inzwischen Silverstone-Piste. Foto: Europa-Park 8 Bilder - Fotostrecke öffnen Vier Fahrgeschäfte des Europa-Parks sind seit der ersten Stunde in Betrieb – allerdings sind sie inzwischen ein wenig umgestaltet.







Als der Europa-Park am 12. Juli 1975 eröffnete, erwarteten die Besucher 13 Attraktionen auf 16 Hektar. Nicht alle davon waren Fahrgeschäfte. So werden in der Europa-Park-Chronik zum Jubiläum etwa auch der Eingangsbereich, Schloss Balthasar, der Zaubergarten und die Märchenallee als damalige Highlights vermerkt. Zudem gab es eine Minigolf-Anlage und eine elektrische Schießhalle, beides ist mittlerweile so nicht mehr existent. Vier Fahrgeschäfte von damals fahren jedoch immer noch im Europa-Park – wenn auch zum Teil unter anderem Namen und in etwas anderer Gestaltung.