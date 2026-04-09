Schutz vor Hagelschaden: Der Hagelflieger startet bald in die Saison im Schwarzwald-Baar-Kreis

120 Verletzte, 150 Millionen Euro Schaden: So schlimm wie 2006 in VS soll es nie wieder werden. Der Hagelflieger startet am 25. April in die neue Saison.
Noch ist sein Platz im Donaueschinger Hangar leer. Aktuell macht er einen kurzen Zwischenstopp in Stuttgart, davor stand er in Speyer – einer Außenstelle der Werft in Mannheim – und wartete auf die letzten Teile: der Hagelflieger der Hagelabwehr Südwest. Ehe er in die Lüfte steigt in der Mission, mit seinem Silberjodid Gewitterwolken abregnen statt hageln zu lassen, erfolgt Jahr für Jahr das gleiche Prozedere: Der Hagelflieger muss in die Wartung. Und das passiert „in Teilen“, wie Klaus Wössner vom in Villingen-Schwenningen ansässigen Verein Hagelabwehr Südwest erläubert. Für „diverse Teile“ würden unterschiedliche Fachbetriebe verlangt, bestätigt auch Berufspilot Markus Duwe im Gespräch. Deshalb werde der Hagelflieger alljährlich in viele Einzelteile zerlegt. Die Propeller beispielsweise seien in der Mannheimer Werft abgeschraubt und zur Wartung ins Ausland geschickt worden, „ich glaube, nach England“.