1 Nächtliche Knallgeräusche sind nicht nur in Sulz ein großes Problem. (Symbolbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa Ein lauter Knall in Sulz schreckt in der Nacht die Bürger auf – und das nicht zum ersten Mal. Was unternimmt die Stadt?







Link kopiert



„Hat jemand auch den lauten Knall in Sulz gehört? Was war das?“, ploppt am Dienstag, 8. Juli, kurz nach Mitternacht eine Nachricht in einer Sulzer Blaulichtinfo-Whatsapp-Gruppe auf. Es ist nicht die erste Meldung dieser Art.