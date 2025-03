Schock in Betzweiler: Tankstelle des Jahres 2023 insolvent - Auch Hofmarkt betroffen

Schock in Betzweiler

1 Die Tankstelle in Betzweiler ist insolvent. Der Betrieb geht aber trotzdem weiter. Foto: Beyer

Betzweiler muss um den einzigen Lebensmittelladen im Ort bangen. Denn die LC Schwarzwald Tank, die 2023 noch zur Tankstelle des Jahres in der Kategorie Innivation gekürt worden war, ist insolvent. Das Unternehmen betreibt nicht nur die örtliche Tankstelle, sondern auch den angeschlossenen Hofmarkt, wo die Produkte lokaler Landwirte vertrieben werden. Wie geht es weiter?









Die Freude in Betzweiler war groß, als im Juni 2022 die nagelneue Tankstelle am Ortsrand eingeweiht wurde. Denn neben dem üblichen Tankstellen-Shop mit Bistro wurde als Teil der Anlage auch ein Hofmarkt mit Café eröffnet. Dort werden Produkte lokaler Landwirte verkauft. Betzweiler bekam damit etwas, was es vorher im Ort nicht gab: ein Lebensmittelgeschäft.