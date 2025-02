Schlittenhundemarathon in Schönwald: Hunde liefern sich ein spannendes Rennen

Schlittenhundemarathon in Schönwald

1 Schon der Start ist nicht ganz einfach – bergab und direkt vor einer recht scharfen Kurve. Dennoch schaffen es hier alle Teams unfallfrei – hier startet der Veranstalter Florian Bachmann Foto: Hans-Jürgen Kommert

Nachdem der Internationale Schlittenhundemarathon drei mal verlegt werden musste, wollte ihn Musher Florian Bachmann eigentlich erneut absagen. Doch dann überraschte der Schneefall die Teilnehmer – und macht ein spannendes Rennen möglich.









Link kopiert



Wow, unglaublich: Es hielt ihn einfach nicht, den Musher Florian Bachmann. Noch kurz vor dem Wochenende hatte er vermeldet, dass der Internationale Schlittenhundemarathon nach der dritten Verlegung wegen Schneemangels endgültig beerdigt sei und stattdessen ein Rennen am Trainingswagen in Schönwald durchgeführt werde. Am Ende warf der neuerliche Schneefall alles erneut um.