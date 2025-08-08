Schließungen angekündigt: Karte zeigt – hier gibt es Geschäftsstellen der Sparkasse Zollernalb

Die Sparkasse Zollernalb schließt zum Jahresende sechs Geschäftsstellen. Hauptgrund ist das sich wandelnde Kundenverhalten. Auf einer Karte bieten wir einen Überblick.

Die Sparkasse Zollernalb hat jüngst bestätigt, dass sie zum Jahresende 2025 ihre Geschäftsstellen in Jungingen, Nusplingen, im Burladinger Stadtteil Melchingen, im Albstädter Stadtteil Pfeffingen sowie in Straßberg schließt. Mitte Juli wurde dazu bekannt, dass auch die Geschäftsstelle in Weilstetten nicht mehr weiterbetrieben wird. Ein genaues Datum für die Schließungen kann Pressesprecher Wolfgang Stahl auf Anfrage noch nicht nennen, in Jungingen sei es voraussichtlich der 19. Dezember.

Begründet werden die Schließungen von Stahl mit einem in den vergangenen Jahren sich wandelnden Kundenverhalten. „Immer mehr Kundinnen und Kunden nutzen unsere digitalen Kanäle sowie unser Telefon- und Online-Beratungsangebot.“

Die persönliche Frequenz sei in der Folge kontinuierlich zurückgegangen. Wiederum zeitgleich seien die Anforderungen an Beratung und regulatorische Vorgaben deutlich gestiegen. Wolfgang Stahl betont: „Wir möchten unsere Kräfte daher an den Standorten bündeln, an denen die Nachfrage hoch ist, um dort weiterhin eine hochwertige und persönliche Beratung sicherstellen zu können.“

Bankautomaten bleiben an vielen Standorten erhalten

Aus Anlass der jüngst verkündeten Schließungen gibt unsere Redaktion in einer Grafik einen Überblick über das aktuelle und künftige Geschäftsstellennetz der Sparkasse Zollernalb. Sowohl in Albstadt-Ebingen, der Balinger und der Hechinger Kernstadt gibt es zwei Geschäftsstellen. Im Frühjahr 2026 werden es somit noch 20 im Kreisgebiet sein.

Wichtig zu betonen: Bei einem Großteil der zum Jahresende schließenden Geschäftsstellen bleibt vorerst ein Bankautomat vor Ort erhalten. So in Straßberg, in Pfeffingen, in Melchingen und in Jungingen. In der Killertalgemeinde könne voraussichtlich bis ins Jahr 2029 noch Geld abgehoben werden. Für den Nusplinger Bankomat soll ein Ersatz im Naturerlebniszentrum der Sparkasse in Oberdigisheim geschaffen werden. In Weilstetten wird es hingegen keinen Bankautomat mehr geben, verwiesen wird auf die Nahe gelegene Geschäftsstelle in Frommern.

Nutzungsquote geht bundesweit zurück

Die zurückgehende Nutzungsquote der Sparkassen-Geschäftsstellen sei indes nicht nur im Zollernalbkreis, sondern deutschlandweit feststellbar. Dies sei eine Folge der zunehmenden Digitalisierung und der Nutzung des Online-Bankings. Immer häufiger sei es der Fall, dass Kunden nur noch dann die Geschäftsstellen aufsuchen, wenn diese Bankgeschäfte tätigen möchten, die man nicht online erledigen kann, wie beispielsweise Sortenkäufe oder Geschäfte, die das Wertschließfach des Kunden betreffen. Jedoch könne gesagt werden, dass gerade die großen Filialen der Sparkasse gut genutzt werden, informiert Stahl weiter.

Und er betont: Für Fragen oder Unterstützung stehe die Sparkasse ihren Kundinnen und Kunden weiterhin zur Verfügung.

Für Bargeldabhebungen stünde zudem ein umfangreiches Netz an Selbstbedienungs-Standorten im gesamten Zollernalbkreis zur Verfügung. Für Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahren sowie Menschen mit Einschränkungen biete die Sparkasse Zollernalb darüber hinaus ihren kostenlosen Bargeld-Lieferservice an.