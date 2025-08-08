Schließungen angekündigt: Karte zeigt – hier gibt es Geschäftsstellen der Sparkasse Zollernalb

Die Sparkasse Zollernalb schließt zum Jahresende sechs Geschäftsstellen. Hauptgrund ist das sich wandelnde Kundenverhalten. Auf einer Karte bieten wir einen Überblick.
Die Sparkasse Zollernalb hat jüngst bestätigt, dass sie zum Jahresende 2025 ihre Geschäftsstellen in Jungingen, Nusplingen, im Burladinger Stadtteil Melchingen, im Albstädter Stadtteil Pfeffingen sowie in Straßberg schließt. Mitte Juli wurde dazu bekannt, dass auch die Geschäftsstelle in Weilstetten nicht mehr weiterbetrieben wird. Ein genaues Datum für die Schließungen kann Pressesprecher Wolfgang Stahl auf Anfrage noch nicht nennen, in Jungingen sei es voraussichtlich der 19. Dezember.