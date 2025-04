1 Rund 7300 Läufer sind durch das Spendentor auf dem Platz der Alten Synagoge gelaufen. Foto: Baschi Bender

Bei sonnigem Wetter sorgen zahlreiche Zuschauer an der Strecke für ordentlich Stimmung und Motivation für die Läufer.









Link kopiert



Für die Jubiläumsausgabe des Freiburg-Marathons waren die Bedingungen ideal. Rund 13 600 Läufer aus 91 Nationen sind in den verschiedenen Laufdistanzen an den Start gegangen. An der Strecke sorgten zahlreiche Zuschauer sowie 35 Bands für ordentlich Stimmung bei den Läufern.