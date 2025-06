Im Entscheidungsspiel in Singen will der FC Holzhausen am Sonntag den letzten Schritt für die kommende Saison in der Oberliga machen. Personell sieht es aber holprig aus.

Auf dem Rasenplatz Süd Singen wird am Sonntag die Entscheidung fallen, welches Team in der kommenden Saison in der Oberliga auf Gegner wie den SSV Reutlingen, den VfR Aalen und den 1. CfR Pforzheim treffen wird. Der Vorteil liegt beim FC Holzhausen.

Türkischer SV Singen – FC Holzhausen (Sonntag, 16 Uhr).

Lesen Sie auch

Mit einer guten Ausgangslage reist der FC Holzhausen an. Ein 2:0-Heimerfolg im Relegationshinspiel gegen den Türk. SV Singen sollte das Selbstbewusstsein der Truppe von Karsten Maier weiter gestärkt haben, wenn es in die Entscheidung geht, wer in der kommenden Saison in der Oberliga spielen wird.

Zu sicher wird das Team sich aber nicht sein, dass mit dem 2:0-Polster bereites alles gewonnen ist – das zumindest glaubt Trainer Maier. Denn nun kennt man den Gegner und der Coach weiß auch, dass seine Mannschaft zuletzt den „optimalen Spielverlauf“ erlebte. Erst wurde ein Tor der Singener zurückgenommen, dann mussten sie in Unterzahl ran und direkt darauf traf der FCH zur Führung.

Nun gilt es, das Spiel wieder ganz von neuem anzugehen. „Wir haben gesehen, dass der Gegner viel Qualität nach vorne hat, aber auch viel Mentalität. Bei Ballverlusten von uns haben sie immer gefährliche Situationen geschaffen. Unser Hauptaugenmerk muss also sein, eigene Angriffe zu Ende zu spielen“, weiß Maier, was besser laufen soll.

Trainer rechnet mit „Grenzerfahrung“

Allerdings betont der scheidende Trainer auch, dass sein Team in diesem Jahr erst ein Spiel verloren hat. „Wir sind nun gefragt, das Spiel in die richtige Richtung zu lenken“, so Maier, der damit rechnet, dass die Partie aufgrund der Hitze wieder zu einer „Grenzerfahrung“ werden wird.

Personell wird sich ein bisschen etwas ändern im Vergleich zum Hinspiel. „Andrej Schlecht, der in seinem letzten Spiel für Holzhausen richtig gut war, ist im Urlaub“, bedauert Maier sein Fehlen. Auch Henry Seeger, der in den Flitterwochen ist, fehlt wie im Hinspiel. Ebenso ist Aaron Leyhr im Urlaub.

Ansonsten gibt es ein paar Fragezeichen. Leonis Buzhala war zuletzt krank, sollte aber am Sonntag dabei sein. Kevin Müller und Fabio Pfeifhofer sollten spielen können, mussten aber diese Woche bislang individuell trainieren. Lars Czerwonka und Lukas Foelsch sind im Kurzurlaub, am Sonntag aber da. „Wir konnten diese Woche etwas eingeschränkt trainieren. Elf Spieler waren es in den beiden Einheiten.“ Bleibt zu hoffen, dass dann alle erholt sind für das entscheidende Spiel.

Unterstützt wird der FCH durch einen Fanbus, der nach Singen fährt.

Unsere Redaktion wird am Sonntag wieder per Liveblog von der Partie berichten und ist in Singen vor Ort.