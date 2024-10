Zwei oder mehr Proben pro Woche sind seit Juni dieses Jahres schon fast Standard für den Regenbogenchor aus Pfalzgrafenweiler. Lediglich in den Sommerferien wurde pausiert.

Seit mehr als fünf Monaten beschäftigt sich der Chor laut einer Mitteilung bereits mit dem biblischen Musical „Hiob“. Das Musical stammt aus der Ideenschmiede von „Adonia“ mit Sitz in Karlsruhe.

Lesen Sie auch

Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder und Jugendliche durch die Musik mit dem christlichen Glauben bekannt zu machen. Jedes Jahr erreicht „Adonia“ mit seinen Musicalcamps Tausende von Kindern, Jugendliche und Erwachsene.

Den Chor gibt es seit 1986

Auch der Regenbogenchor führt seit 20 Jahren diese „Teens-Musicals“ von Adonia fast regelmäßig auf. Ins Leben gerufen wurde der Regenbogenchor im September 1986 von Andreas Hauser, der auch heute noch den Chor in zwei Gruppen leitet. Aktuell kommen mehr als 100 Kinder und Jugendliche aus dem Umkreis von Pfalzgrafenweiler regelmäßig zu den Chorproben.

Dem Musical liegt das biblische Buch Hiob aus dem Alten Testament zugrunde. Zum Inhalt teilt Chorleiter Andreas Hauser mit: Obdachlos, krank, von Frau und Freunden verlassen – so sitzt er allein auf einer Bank. Wie konnte das passieren? Und vor allem warum?

Wo ist Gott?

Bis gerade war er noch der clevere und reich gesegnete Hotelbesitzer mit einer blühenden Zukunft vor Augen. Hiobs Freunde kommen zurück und wollen ihm helfen. Doch all ihre Erklärungsversuche verlaufen im Nichts, die Fragen werden größer und Hiobs Vertrauen auf Gott wird auf eine harte Probe gestellt. Warum greift Gott nicht ein? Wo ist er? Lange Zeit schaut Gott vermeintlich unbeteiligt zu, doch dann verändert eine Begegnung alles.

Mehr als 60 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 18 Jahren setzen das Musical in Songs und Szenen um und bringen es mit einer siebenköpfigen Live-Band auf die Bühne.

Drei Aufführungen

Tatkräftig unterstützt wird Andreas Hauser von seiner heute 26-jährigen Tochter Laisa, die schon seit ihrem fünften Lebensjahr im Chor aktiv mit dabei ist. Sei es bei der Planung, der Werbung, dem Proben mit den Tänzerinnen oder der Choreografie mit dem Chor. Aber auch die Eltern und der Chorausschuss unterstützen die Arbeit des Regenbogenchors in der Werbung, beim Auf- und Abbau der Kulissen und vielem mehr.

Das erste Konzert am Sonntag, 13. Oktober, beginnt um 17 Uhr in der Festhalle in Pfalzgrafenweiler. Weitere Konzerte gibt es am Samstag, 19. Oktober, ab 18 Uhr im großen Theatersaal im Kurhaus in Freudenstadt und zum Abschluss am Sonntag, 20. Oktober, ab 17 Uhr im JMS-Zentrum in der Bahnhofstraße in Altensteig.

Einlass ist jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, der Regenbogenchor freut sich jedoch über eine Spende. Veranstalter sind die jeweiligen Kirchengemeinden zusammen mit dem Regenbogenchor.