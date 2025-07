Mit einer stimmungsvollen Feier verabschiedete sich die Schulgemeinschaft von ihren Abschlussklassen. Der Förderverein der Realschule sowie die 9. Klassen mit ihren Klassenlehrkräften sorgten für eine vielfältige Bewirtung und empfingen die Gäste mit Speisen und Getränken, einem sommerlichen Cocktail-Stand und Crêpes, heißt es in einer Pressemitteilung.

Herzliche Grußworte im Festsaal

Beide Abschlussfeiern der 10a und 10b begannen mit einem Video, das die schönsten Szenen und die Stimmung des Abschluss-Streichs der 10. Klässler zeigte. Im Anschluss daran richtete Rektorin Claudia Hein-Lutz ihre Worte direkt an die Hauptdarsteller des Abends. „Ein Hoch auf uns“ von Andreas Bourani war die musikalische Umrahmung des Videos. Und in Anspielung darauf sagte sie: „Ein Hoch auf Euch! Ihr habt Höhen und Tiefen erlebt – und ihr seid gewachsen“. Besonders hervor hob sie die Zeile: „Hier geht jeder für jeden durchs Feuer“, denn genau das war in der Schulzeit der Jugendlichen und besonders in der letzten Phase mit Prüfungen und Vorbereitungen der Abschlussfeier zu erleben.

Viele Herausforderungen

„Ein Hoch auf euch reicht hierbei nicht aus – es ist ein Hoch auf uns: Ein Hoch auf die Zusammenarbeit in unserer Schule, ein Hoch auf die Eltern und die Lehrkräfte!“ Hein-Lutz richtete den Blick danach in die Zukunft. Auf den Mut, den es braucht, die persönlichen und globalen Herausforderungen anzugehen, und auf die Werte, die die „fortan wichtigste Generation“ hoffentlich einbringen soll, um eine Generation der Freundschaft und des Friedens zu werden, ist in der Mitteilung weiter zu lesen.

Anschließend hoben die beiden Elternbeiratsvorsitzenden Alexandra Wacker und Erik Schnauder die besondere Gemeinschaft der gesamten Schulfamilie hervor.

Das sagen die Schülersprecher

Im Anschluss übernahmen die Schülersprecher Nelli di Stefano und Francisco Wunschel das Rednerpult. Sie gaben den Gästen im Kursaal Einblicke in die Schulzeit und auch über das Gefühl des Abends, der sowohl Abschied als auch Anfang zugleich darstellt. Francisco sprach von einem erreichten Meilenstein und dankte allen, die die Absolventen unterstützen und begleiteten, allen voran den Eltern, Familien, Freunden, Lehrkräften und der Schulleitung. „Wir haben gelernt, wie man Gleichungen löst, aber nicht, wie man mit Abschiednehmen umgeht. Wir haben Aufsätze geschrieben, aber selten ausgesprochen, was uns wirklich bewegt“, sagte di Stefano. Geschafft hätten sie es alle, die in den ersten Reihen sitzen. „Mit Mut, mit Lachen, mit ein paar Umwegen, und vor allem: gemeinsam. Heute endet ein Kapitel, das mehr war als nur Unterricht. Es war eine Zeit voller Chaos, Pausenhof-Magie und leiser Momente, die wir vielleicht erst später verstehen.“

Unterhaltsame Beiträge

Beide Klassen hatten eine Bilder-Präsentation vorbereitet, die für viel Lachen im Publikum sorgte. Die Lehrkräfte bekamen Blumen und Präsente überreicht, und auch die Klassenlehrkräfte gaben in ihren Reden zu ihren nun ehemaligen Schützlingen Einblicke in ihre gemeinsame Zeit mit den Schülern, die als Kinder in die Realschule kamen und als gestandene Jugendliche nun ihre Zeugnisse erhalten.

Die 9b und 10b der Calwer Realschule Foto: HIP RS Calw

Nach dem rund einstündigen Programm folgte dann die ersehnte Zeugnisvergabe. Mit zehn Belobigungen und elf Preisen wurden überreicht. Darunter befanden sich auch ein Sonderpreis für die Jahrgangsbeste Giulia Scialpi mit einem herausragenden Notendurchschnitt von 1,0 sowie zwei Sonderpreise für Sophia Reinwald und Lukas Keppler für einen Notenschnitt von 1,1.

Bevor der rundum gelungene Abend im Kurpark bei bestem Wetter und gemütlichem Beisammensein ausklingen konnte, gab es zum Abschluss einen Luftballonstart in den sommerlichen Himmel über Hirsau.

Besondere Leistungen

Belobigungen:

Laik Ala, Finley Bittmann, Alexandros Atmatzidis, Tammo Gerigk, Julia Höhle, Sophie Hornung, Giulia Keller, Madalina Cuc, Alma Kharitah und Dmitry Senator

Preise:

Giulia Scialpi, Lukas Keppler, Sophia Reinwald, Sammi Bohnenberger, Fabian Hellstern, Marc Weber, Glorija Dimitrovska, Leandro Cascio, Muhammed Hardan, Francisco Wunschel und Leah Yildiz