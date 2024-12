Puppenparade 2025: In der Ortenau tanzen die Puppen erneut drei Wochen lang

Figurentheater aus Deutschland und der Welt gastieren wieder drei Wochen lang in der Region mit einem vielfältigen Programm für alle Altersgruppen. Vom 22. März bis zum 13. April 2025 findet erneut die Puppenparade Ortenau statt. Die Programmbroschüre wurde nun bereits in Kehl vorgestellt, wo die Veranstaltungsreihe am 22. März eröffnet wird.

Das Themenspektrum für die Erwachsenen reicht von „Dracula“ bis zu „Fifty Shades of Gretel“. Kinder können sich unter anderem auf das Urmel, die Maus Armstrong, Pippi Langstrumpf und den Kasper freuen. „Es gibt lustige und ernste Stücke, poetische und turbulente Inszenierungen“, kündigt die Puppenparade Ortenau an.

Einen Wermutstropfen gebe es in der Vorfreude auf das Programm: „Das 2012 von sieben Städten und Gemeinden gegründete Figurentheaterfestival hatte zuletzt zwölf Teilnehmer-Kommunen. Die Gemeinde Willstätt, die 2018 zum ersten Mal dabei war, hat ihre Mitwirkung beendet“, heißt es. Doch von Willstätt sei es nicht weit nach Kehl oder Offenburg – Kommunen, die genau wie Achern, Ettenheim, Friesenheim, Gengenbach, Lahr, Neuried, Oberkirch, Rust und Zell am Harmersbach weiterhin mit dabei seien.

Mäuse spielen besondere Rolle

Los geht das Programm im kommenden Jahr mit „Der kleine Prinz“ am Sonntagabend, 23. März, in Lahr. Es folgen viele weitere Aufführungen – insgesamt 21 Stücke für Kinder und neun Stücke für Erwachsene –, dargeboten von Figurentheatern aus Deutschland und der Welt. Eine große Rolle im diesjährigen Programm spielen Mäuse: „Nicht nur steht bei den Erwachsenen der Krimi-Klassiker ,Die Mausefalle‘ auf dem Programm, sondern mit ,Armstrong‘ und ,Frederick‘ sind auch noch zwei der berühmtesten Bilderbuchmäuse zu Gast“, heißt es. „Die internationalen Gäste sind vor allem am letzten Wochenende in Gengenbach zu Gast, wo Figurenspieler und -bauer Bernd Ogrodnik die ,World of Puppets‘ um sich versammelt“, so die Ankündigung.

Programmheft liegt in Kulturbüros aus

Ogrodnik reist aus Reykjavyk an, aber auch aus Frankreich, Schottland, den USA, Israel, Belgien, den Niederlanden und der Schweiz kommen Ensembles zur Puppenparade in die Ortenau. Im gesamten Festivalzeitraum gebe es kaum einen Tag ohne Figurentheater. „Viermal präsentiert sich die Puppenparade wieder Open Air und bei freiem Eintritt.“ Zur Eröffnung am 22. März in Kehl, einen Tag später in Ettenheim, am 29. März in Lahr und am 12. April in Gengenbach kann das Programm unter freiem Himmel genossen werden. Gäste können sich dabei auf Figurentheater und „Walk-Acts“ freuen.

Das 48 Seiten starke Programmheft liegt in einer Auflage von 15 000 Stück in den Kulturbüros und an vielen weiteren Stellen in den beteiligten Kommunen aus. Der Vorverkauf für alle Veranstaltungen läuft über die jeweiligen Kulturämter, Tourist- und Kulturbüros. Alle Informationen zum Programm und Vorverkauf gibt es auch online unter www.puppenparade.de. Die Puppenparade wird seit Beginn von den Sparkassen in der Ortenau und von der Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau unterstützt. Einzelne Kommunen haben zudem Mitveranstalter und weitere Förderer als Unterstützer für ihr Programm. 2012 startete die Puppenparade mit sieben Städten und Gemeinden, 2025 sind elf Orte beteiligt. Von 1999 bis 2010 war die „Puppenparade“ ein auf Lahr beschränktes Figurentheater-Festival.

Das Programm in der Region

Ettenheim:

23. März, „Open-Air“, 12.45 – 16.30 Uhr, Rathausplatz; 2. April, „Frederick“, 9.30 + 11.15 Uhr, Kulturkeller Friesenheim:

2. April, „Kasper und der Löwenkönig“, 10.30 + 15 Uhr, Waldmattenhalle Gengenbach:

12. April, „Open Air“, 10 – 13 Uhr, Marktplatz; 12. April, „Metamorphosis“, 20 Uhr, Stadthalle; 13. April, „Wer zaubert wie Amalia?“, 15 Uhr, Klosterkeller Lahr:

23. März, „Der kleine Prinz“, 19 Uhr, Schlachthof; 24. März, „Der kleine Prinz“, 10 Uhr, Schlachthof; 26. März, „Ich bin wie ich bin“, 15 Uhr, Haus zum Pflug; 28. März, „Die Klanguste“, 9 + 11 Uhr, Schlachthof; 29. März, „Open-Air“, 10 – 13.30 Uhr, Innenstadt; 30. März, „Betti Kettenhemd“, 15 Uhr, Schlachthof; 31. März, „Betti Kettenhemd“, 10 Uhr, Schlachthof; 6. April, „Die Ritter der Kokosnuss“, 19 Uhr, Schlachthof; 9. April, „Das schönste Ei der Welt“, 10 + 15 Uhr, Haus zum Pflug; 11. April, „Kasper und der Pirat der sieben Meere“, 9 + 10.15 Uhr, Stiftsschaffneikeller Neuried:

5. April, „Don Quichotte“, 20 Uhr, Forum am Rhein; 12. April, „Don Quichotte“, 20 Uhr, Forum am Rhein; 13. April, „Don Quichotte“, 18 Uhr, Forum am Rhein Offenburg:

25. März, „Urmel schlüpft aus dem Ei“, 10 + 15 Uhr, Reithalle; 4. April, „Blick hinter die Kulissen“, 18 Uhr, Reithalle; 4. April, „Picknick am Valentinstag“, 20 Uhr, Reithalle; 8. April, „Pippi Langstrumpf“, 10 + 15 Uhr, Reithalle; 9. April, „Pippi Langstrumpf“, 10 Uhr, Reithalle Rust:

11. April, „Wie im Märchen“, 15 Uhr, Rheingießenhalle; 11. April, „Puppenauflauf“, 20 Uhr, Rheingießenhalle