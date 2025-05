Prostitution bald legal: Bordellbetreiber wollen nach Lahr

1 Das Betreiben von Prostitutionsstätten wird in Lahr künftig legal sein. Erste Interessenten gibt es schon. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa Mit 50.000 Einwohnern darf die Stadt Lahr Prostitution nicht länger per se verbieten. Sie muss festlegen, wo Sexarbeit erlaubt ist. Interessenten für Etablissements gibt es bereits.







Link kopiert



Der Fall der „Asia-Maus“, die in Kappel-Grafenhausen Freier empfangen haben soll und damit kürzlich die Behörden auf den Plan rief, zeigt: Obgleich Prostitution in der Region – mit Ausnahme von Offenburg – verboten ist, wäre es freilich naiv zu glauben, dass das sogenannte horizontale Gewerbe in und um Lahr keine Rolle spielt. In Zukunft wird Sexarbeit legal sein – zumindest in bestimmten Bereichen der Stadt.