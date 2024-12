Unfallflucht in Tiefgarage in Donaueschingen

In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag hat sich in Donaueschingen in einer Tiefgarage in der Breslauer Straße eine Verkehrsunfallflucht ereignet.









Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte in der Zeit von Mittwoch, 22 Uhr, auf Donnerstag, 9 Uhr, beim Ein- oder Ausparken einen in einer Tiefgarage in der Breslauer Straße geparkten Mercedes und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.