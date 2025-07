Motorrad fährt Tesla in Rottweil auf

Um den genauen Unfallhergang klären zu können, bittet die Polizei insbesondere den überholten Fahrradfahrer sowie den BMW-Fahrer, sich zu melden. Am Freitagnachmittag ist es auf der Neufraer Straße in Rottweil nach einem mutmaßlichen Überholmanöver zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Tesla gekommen.







Gegen 14.45 Uhr fuhr ein 17-Jähriger mit einem 125er-Motorrad in Richtung Rottweil, als er auf das Heck eines vorausfahrenden Tesla Model 3 auffuhr. Am Auto und am Motorrad entstand geringer Sachschaden.