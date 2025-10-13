Panflötenmusik in Dettingen: Zarte Töne streicheln die Seele

Musik, die verzaubert: Die Panflöten-Spielerin Daniela de Santos am Samstagabend in der Dettinger Pfarrkirche St. Peter.
Rüdiger Albrecht, der Vorsitzende des Kirchlichen Baufördervereins, durfte sich beim Panflötenkonzert über eine große Zuhörerschaft freuen, und der Mann der Künstlerin, Rainer Marzahn, erfuhr von Albrecht auch, wie klein die große Welt ist. Beide Männer haben für dasselbe Unternehmen gearbeitet, stammen beide aus Berlin und haben sich an diesem Nachmittag zum ersten Mal getroffen.