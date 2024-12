Zu einem Ölalarm wegen eines Unfalls rückte die Feuerwehr Schramberg am Freitagabend in die Zeppelinstraße in der Talstadt aus.

Erst ein Zaun und das Aufsetzen des Fahrzeugs auf dem Untergrund stoppte ein Fahrzeug, das nach Polizeiangaben zuvor davongerollt war.

Aus bislang unbekannten Gründen hatte sich das Coupé in Bewegung gesetzt und war auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite gerollt.

Durch den unglücklichen Fahrtverlauf des Autos wurde wahrscheinlich von einem Metallpfosten auf dem Grundstück die Benzinleitung so beschädigt, dass Kraftstoff austrat, so die Polizei.

Das Fahrzeug setzte mit dem Unterboden auf. Die Benzinleitung wurde beschädigt. Foto: Wegner

Das Benzin gelangte nach Angaben von Stadtbrandmeister Patrick Wöhrle einerseits in die Kanalisation, andererseits lief es talwärts auf einen Hofbereich eines Grundstücks.

Die alarmierte Feuerwehr baute um den benachbarten Einlaufschacht zur Kanalisation eine Ölsperre auf, zudem wurde auch in weiteren Schächten geprüft, ob dorthin Benzin gelangt war.

Die Feuerwehr überprüfte den weiteren Kanalverlauf. Foto: Wegner

Wegen des in Teilen in die Kanalisation ausgelaufenen Treibstoffs, so Patrick Wöhrle, sei auch wegen der Umweltgefahr die Kläranlage der Stadtwerke Schramberg informiert worden. Zudem wurde ermittelt, wohin der Schacht in der Zeppelinstraße entwässert, um dort ebenfalls tätig werden zu können.

Personen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.