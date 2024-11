Im Zuge der Fusion der Evangelischen Kirchenbezirke Sulz und Tuttlingen wurde laut Pressemitteilung ein wichtiger Meilenstein erreicht: Pfarrerin Marie-Luise Karle wird ab Januar 2025 als Dekan-Stellvertreterin fungieren und wichtige Aufgabenbereiche übernehmen.

Unsere Empfehlung für Sie Evangelische Kirche Aus Sulz und Tuttlingen wird Rottweil Die Fusion der Kirchenbezirke Sulz und Tuttlingen nimmt Gestalt an. Ab Januar gibt es den großen Kirchenbezirk Rottweil.

Sie wird unter anderem für die Bereiche Diakonie, Kirchenmusik und die Psychologische Beratungsstelle zuständig sein. Zudem wird sie neben pfarrdienstlichen Aufgaben in der Kirchengemeinde die Geschäftsführung der Evangelischen Kirchengemeinde Tuttlingen übernehmen.

Lesen Sie auch

Leidenschaft für Zukunftsfragen der Kirche

Pfarrer Ulrich Dewitz, der diesen Prozess für den Bezirk Tuttlingen als Administrator begleitet, äußert sich dazu erfreut: „Mit Frau Karle als Vertreterin des zukünftigen Dekans oder der Dekanin haben wir eine hervorragend qualifizierte Persönlichkeit für diese wichtige Aufgabe gefunden. Sie ist fest in der Region verwurzelt und bringt gleichzeitig eine große Leidenschaft für die Zukunftsfragen der Kirche mit. Besonders schätze ich ihre Abenteuerlust, sich auf diese neue und herausfordernde Stelle im entstehenden Kirchenbezirk Rottweil einzulassen.“

Noch Pfarrerin in Dornstetten

Pfarrerin Marie-Luise Karle ist zwischen Tuttlingen und Rottweil aufgewachsen. Zurzeit ist sie noch Pfarrerin in Dornstetten. In ihr neues Amt wird sie voraussichtlich am 19. Januar 2025 eingeführt.