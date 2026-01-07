Narrenzunft Rolli-Dudel Wyhlen: So war der Fasnachtsauftakt in Wyhlen

Weil die Hochrheinhalle nicht benutzbar ist nach Grenzach ausweichen? Für die Narren aus Wyhlen undenkbar. Lieber quetschten sie sich im katholischen Gemeindehaus zusammen.
„De Narr triebt’s bunt, egal was chunnt“ - mit einem dreifachen „Rolli-Dudel“ hat die Narrenzunft Rolli-Dudel Wyhlen am Dreikönigstag die Fasnachtskampagne 2026 eingeläutet. Den Start in die „fünfte Jahreszeit“ feierten die Narren von Wyhlen erstmals im katholischen Gemeindehaus, dies ausgelassen und in absoluter Fasnachtslaune. Denn die Hochrheinhalle ist derzeit nicht benutzbar.