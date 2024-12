Nächster Kosten-Schock?: Für das Projekt Hesse-Bahn sind jetzt 207 Millionen Euro eingeplant

Calwer Landrat stellt Haushalt vor Ein Tsunami rollt auf den Landkreis zu

Wer bestellt, bezahlt – dieses Prinzip kennt eigentlich jeder. Das gilt in der Kneipe genauso wie eigentlich auch in der Politik. Doch der Bund hält sich eben nicht an dieses Prinzip und hat deswegen eine der größten Finanzkrisen des Landkreises Calw verursacht.