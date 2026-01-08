Nach Haus-Einsturz in Albstadt: War es Gas? Ermittlungen nach Explosion mit drei Toten

Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Albstadt stirbt eine junge Familie. Für die Ermittler steht vor allem die Frage im Zentrum: Wie kam es zu der Explosion?
War es ein Gasleck oder löste etwas anderes die verheerende Explosion in Albstadt aus? Nach dem Einsturz eines Wohnhauses versuchen die Ermittler die Ursache für den Tod einer jungen Familie zu finden. Brandermittler und weitere Spezialisten würden deswegen in den nächsten Tagen den Ort des Vorfalls genau untersuchen, sagte eine Polizeisprecherin. „Das wird sich sicher noch über mehrere Tage, wenn nicht gar Wochen ziehen.“