Bei dem Verkehrsunfall in Villingen stießen zwei Autos auf einer Kreuzung zusammen, ein Dacia landete dabei auf dem Dach. Foto: Marc Eich

Bei einem Verkehrsunfall in Villingen sind am Montagmorgen drei Frauen verletzt worden, ein Wagen landete auf dem Dach. An der Kreuzung waren zuvor die Ampeln ausgefallen.









Mitten im Berufsverkehr hat es an der Kreuzung Am Krebsgraben/Richthofenstraße/Berliner Straße in Villingen heftig gekracht. Gegen 7.45 Uhr fuhr eine Autofahrerin mit ihrem Dacia auf der Straße „Am Krebsgraben“ vom Rewe-Markt her kommend in die Kreuzung ein.