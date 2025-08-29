Müll im Zollernalbkreis: Wann enden die Verspätungen? Damit rechnet Entsorger PreZero

Wann kommt die Abfuhr für Rest- und Biomüll im Zollernalbkreis wieder pünktlich? Nun äußert sich das Entsorgungsunternehmen PreZero auf Anfrage unserer Redaktion zum aktuellen Stand.
Bei der Abfuhr von Biomüll und Restmüll im Kreis hakt es derzeit rund um Albstadt, Balingen und Hechingen. Die Folge: viel Ärger aufseiten der Bürger, hoher Abstimmungsbedarf im Landratsamt. Pressesprecher Boris Ziegler von PreZero mit Sitz in Knittlingen (Enzkreis) erklärt, wie es aus Sicht des Entsorgungsunternehmens weitergehen wird.