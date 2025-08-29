Müll im Zollernalbkreis: Wann enden die Verspätungen? Damit rechnet Entsorger PreZero

Wann kommt die Abfuhr für Rest- und Biomüll im Zollernalbkreis wieder pünktlich? Nun äußert sich das Entsorgungsunternehmen PreZero auf Anfrage unserer Redaktion zum aktuellen Stand.

Bei der Abfuhr von Biomüll und Restmüll im Kreis hakt es derzeit rund um Albstadt, Balingen und Hechingen. Die Folge: viel Ärger aufseiten der Bürger, hoher Abstimmungsbedarf im Landratsamt. Pressesprecher Boris Ziegler von PreZero mit Sitz in Knittlingen (Enzkreis) erklärt, wie es aus Sicht des Entsorgungsunternehmens weitergehen wird.

„PreZero ist tatsächlich im Zollernalbkreis noch mit einigen Touren im Rückstand“, räumt Ziegler ein. Einige Touren, das bedeutet: Seit Juni kommt es zu Verzögerungen.

Zum aktuellen Stand erklärt er: „Wir warten weiterhin auf die Rückkehr von Sammelfahrzeugen, die sich in regionalen Reparaturbetrieben befinden.“ Bereits im Juli hatte PreZero erklärt, dass eine Reparatur länger gedauert habe, als avisiert worden sei. Damals hieß es allerdings, ein baugleicher Lkw sei eingesetzt worden.

PreZero: Fahrzeuge nicht einfach ersetzbar

Nun gibt es offenbar erneut Probleme mit Fahrzeugen. Laut Ziegler handelt es sich „um Lkw, die mit einer speziellen Ausstattung nur im Zollernalbkreis unterwegs sind, daher also nicht durch intakte Exemplare aus anderen Landkreisen ersetzt werden können.“

Immerhin: „Die Personallage hat sich einigermaßen entspannt, und wir konnten zusätzliche Leiharbeiter akquirieren. Außerdem haben wir Sammelteams aus anderen PreZero-Standorten ins Kreisgebiet geholt und diese zeitweise in Hotels untergebracht.“ Teilweise werde im Zwei-Schicht-Betrieb gefahren. Ziegler stellt in Aussicht, dass Rückstände sukzessive aufgeholt würden, etwa mit weiteren zusätzlichen Touren an Wochenenden.

Wie spät wird der Müll geholt?

Dem entgegen steht jedoch, was aktuell auf den Straßen des Landkreises zu beobachten ist und was das Landratsamt mitteilt: Der Müll wird bis zu eine Woche verspätet abgeholt, teils stehen Nachholtermine nicht fest. Ein Leser schreibt uns sogar, der Müll sei bei ihm seit Juli nicht abgeholt worden, Termine im August wären komplett ausgefallen.

Dazu haken wir beim Landratsamt nach. Sprecherin Marisa Hahn erklärt: „Unabhängig von der aktuellen Situation kommt es vor, dass bei einer Leerung einzelne Straßen, das betrifft vermehrt Sackgassen, versehentlich nicht abgefahren werden. In der Regel melden sich die betroffenen Personen bei uns und wir veranlassen eine nachträgliche Abfuhr bei dem Abfallunternehmen.“ Einen weiteren, angeblich ausgefallenen Leerungstermin will das Landratsamt prüfen.

PreZero erläutert, sich mit dem Landkreis quasi täglich auszutauschen. Zieglers Prognose: „Vorsichtig optimistisch gehen wir derzeit davon aus, dass wir ab September wieder im Plan unterwegs sind.“

Landratsamt: Bogenschütz soll erneut unterstützen

Ab September – das wäre in wenigen Tagen. Das Landratsamt indes teilt mit, dass der Entsorger den Abfuhrrhythmus laut Abfallkalender wohl im Laufe des Septembers wieder einhalten kann. Ob es dann keine Verzögerungen mehr geben wird? Wer weiß: Schon vor dem großen Müllchaos waren in den vergangenen Monaten und Jahren vereinzelt Tonnen im Kreis verspätet abgeholt worden.

Weitere Unterstützung in der aktuellen Situation jedenfalls ist durch das Grosselfinger Unternehmen Bogenschütz geplant. Ab wann und in welchem Rahmen es wie zuletzt im Sommer einspringen wird, ist noch unklar. LRA-Sprecherin Hahn erklärt: „Hierzu laufen aktuell Gespräche. Ein genaues Datum steht noch nicht fest.“ Ab 2026 wird Bogenschütz die Abfuhr von Rest- und Biomüll indes komplett übernehmen.