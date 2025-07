Das Verfahren nach dem tödlichen Messerangriff auf dem Mannheimer Marktplatz wird wohl schneller enden als geplant. Die Beweisaufnahme des Senats könne unter Umständen Ende kommender Woche abgeschlossen werden, sagte ein Sprecher des Oberlandesgerichts Stuttgart.

Die Frage sei natürlich stets, ob es etwa noch weitere Anträge von Verfahrensbeteiligten geben werde. Ursprünglich waren für den Prozess Verhandlungstage bis Ende Oktober angesetzt.

Am heutigen Donnerstag soll noch die Ehefrau des Angeklagten aussagen, kommende Woche Dienstag und Donnerstag der psychiatrische Sachverständige. Danach sind laut Gericht keine weiteren Zeugen geladen.

Urteil könnte am 15. September verkündet werden

Laut dem Anwalt des Angeklagten, Axel Küster, sind bereits die Plädoyers und das Urteil vorläufig terminiert. Nach derzeitigem Stand könnte demnach die Bundesanwaltschaft am 5. August und am 7. August plädieren, die Nebenklage am 12. und 14. August und die Verteidigung am 14. und 15. August. Ein Urteil könnte damit nach der Sommerpause am 15. September verkündet werden.

Der Anwalt der Nebenklage, Thomas Franz, bestätigte die Termine für die Plädoyers der Nebenklage und der Bundesanwaltschaft sowie des Urteils. Die Bundesanwaltschaft wollte sich nicht äußern. Der Sprecher des Oberlandesgerichts wollte die Termine für die Plädoyers und das Urteil nicht bestätigen. Der Prozess begann im Februar.

Anklage wegen Mordes und versuchten Mordes

Sulaiman A. ist unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes angeklagt.

Nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft hat der mittlerweile 26-jährige Angeklagte am 31. Mai 2024 bei dem Angriff in Mannheim sechs Menschen mit einem Messer verletzt: fünf Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) sowie den 29-jährigen Polizist Rouven Laur. Der Beamte starb zwei Tage später an seinen schweren Verletzungen.