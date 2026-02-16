Mötzingen plant Sondergebiet: Gemeinderat will Vereinen Raum geben

Mit der Vergabe eines Planungsauftrages machte der Mötzinger Gemeinderat den ersten Schritt zur Ausweisung eines Sondergebiets für Vereinszwecke.
Konkret geht es beim vorgesehenen Bebauungsplan auf der Fläche des bisherigen Festplatzes um den Mötzinger Obst- und Gartenbauverein (OGV) und den Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes Oberes Gäu (DRK). „Wir müssen hier zunächst die planungsrechtlichen Voraussetzungen schaffen“, erklärte Bürgermeister Benjamin Finis mit Blick auf die angedachten Bauvorhaben der beiden Institutionen.