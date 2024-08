Moderiese macht dicht: Was geschieht mit Esprit-Stores in Calw und Nagold?

Was geschieht mit Esprit-Stores in Calw und Nagold?

1 Der Esprit-Store in der Calwer Lederstraße Foto: Bernd Mutschler

Esprit schließt alle Filialen in Deutschland. Zudem gibt es einige Franchise-Stores, die auch von einem Nagolder Unternehmen betrieben werden. Was geschieht mit diesen Läden in der Region?









Lange war Esprit in Deutschland eine Marke mit viel Strahlkraft. Bald werden die Geschäfte des Modekonzerns aus den Innenstädten verschwinden. Auch in der Region, etwa in Nagold, Calw oder Freudenstadt gibt es Esprit-Shops, die von der Madison Margot Menke Modevertriebs GmbH betrieben werden. Wie geht es mit ihnen weiter?