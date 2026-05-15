Modellflluggruppe Schopheim: Stunts in der Luft

Durchwachsener Besuch bei den Modellfliegern auf ihrer Anlage oberhalb der Motocross-Strecke. Die Hobbypiloten ließen ihre Maschinen über das Gelände fliegen.
Das Vatertagsfliegen der Modellfluggruppe (MFG) Schopfheim war wetterbedingt etwas schlechter besucht als üblich. Trotz des kühlen Wetters machten sich einige Bürger auf den Weg zum Vereinsgelände der MFG, um die Flugvorführungen zu verfolgen. Es waren auch viel weniger Piloten auf dem Gelände, was daran lag, das zeitgleich Weltmeisterschaften stattfanden. Die Jugend freute sich über den geringeren Andrang auf dem Flugfeld und konnte mit ihren Modellen längere Zeit fliegen. „Der Nachwuchs kommt zögerlich, aber er kommt hinterher“, sagt Thomas Vetter aus Maulburg, dessen Modellflieger von einer JetCat-Turbine angetrieben wird. „Er hat 13 Kilogramm Schub und eine maximale Drehzahl von 130.000.“