Modellflluggruppe Schopheim: Stunts in der Luft

Das Vatertagsfliegen der Modellfluggruppe (MFG) Schopfheim war wetterbedingt etwas schlechter besucht als üblich. Trotz des kühlen Wetters machten sich einige Bürger auf den Weg zum Vereinsgelände der MFG, um die Flugvorführungen zu verfolgen. Es waren auch viel weniger Piloten auf dem Gelände, was daran lag, das zeitgleich Weltmeisterschaften stattfanden. Die Jugend freute sich über den geringeren Andrang auf dem Flugfeld und konnte mit ihren Modellen längere Zeit fliegen. „Der Nachwuchs kommt zögerlich, aber er kommt hinterher“, sagt Thomas Vetter aus Maulburg, dessen Modellflieger von einer JetCat-Turbine angetrieben wird. „Er hat 13 Kilogramm Schub und eine maximale Drehzahl von 130.000.“

Zum Nachwuchs gehört Max Jacobi (11), der einen Motor-Kunstflieger und einen Elektroflieger F4U Corsair besitzt. Lukas Schrempp (12) präsentierte einen Motorsegler. Er hat mit seinem Vater bereits Flugzeuge durch die Luft gesteuert. Auch Max Wieland (12) freute sich seine Modellflugzeuge den Zuschauern vorführen zu können. Sie klatschen nach jeder „Show“.

Der Nachwuchs der Modellfluggruppe Schopfheim (von links): Max Jacobi, Max Wieland und Lukas Schrempp Foto: Christoph Schennen

Vereinsvorsitzender Andreas Schindler aus Schönau zeigte mit seinem Kunstflugtrainer „Bellanca“ Loopings, Messerflüge, Rollen und gerissene Rollen. Bei einer gerissenen Rolle dreht sich der Flieger um die eigene Achse. „Der Kunstflugtrainer hat zehn PS, 120 Kubik und der Tank fasst einen Liter. Ist er voll, kann man eine Stunde fliegen. Treibstoff ist Benzin, mit dem man auch Motorsägen antreibt.“ Der Modellflugzeugrumpf ist aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die Tragflächen aus Sperr- und Balsaholz. Das Holz ist bespannt mit einer Folie.

Die Zuschauer saßen unter dem Zelt, das an drei Seiten offen ist und an der vierten Seite mit einer Plastikplane ausgestattet ist, die bis zum Boden reicht, um vor Wind und Regen zu schützen. Thorsten Stocker aus Wehr, selber Modellflieger, bewirtete die Besucher mit Grill- und Currywürsten und wetterbedingt mit einer Gulaschsuppe. Stanislav Bajic und seine Frau verkauften Speiseeis und hatten einen entspannten Tag. Bajic betreibt ein Eiscafe in Öflingen. Andreas Schindler lud ihn ein, mit seiner mobilen Eistheke nächstes Jahr wiederzukommen.

Man kann beim Vatertagsfliegen gemütlich an Tischen sitzen und die Shows der Modellfluggruppe Schopfheim verfolgen. Foto: Christoph Schennen

Denn trotz des durchwachsenen Besuchs in diesem Jahr: das Vatertagsfliegen wird 2027 zum bewährten Termin stattfinden. Die Veranstaltung gibt es seit über 30 Jahren. Ungemütliches Wetter und Weltmeisterschaften halten die Modellfluggruppe nicht davon ab, auf ihre Tradition zu verzichten. Es ist der einzige Tag im Jahr, an dem sich die Modellflieger der Öffentlichkeit präsentieren.