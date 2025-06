So laufen die Ritterspiele 2025 ab

Mittelalter-Spektakel in Horb

Von diesem Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Juni, verwandelt sich Horb am Neckar zum 27. Mal in ein lebendiges Mittelalter-Spektakel. Die Stadt erwartet Zehntausende Gäste mit „einem ausgewogenen Mix aus Ritterturnieren, Historienspiel, Gauklerkunst, Musik, Schlemmereien und familienfreundlichen Angeboten“, so die Stadtverwaltung.