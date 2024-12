1 Um den Einbrecher zu fassen, kam ein Hubschrauber der Polizei zum Einsatz. (Symbolfoto) Foto: dpa

Ein Einbrecher wurde in Neuried auf firscher Tat ertappt. Nach kurzer Flucht wurde er mit Hilfe eines Helikopters gestellt.









Nach einem Einbruch in der Offenburger Straße in Dundenheim hat die Polizei am frühen Donnerstagmorgen – dank der raschen Alarmierung durch einen Bewohner – einen Tatverdächtigen festgenommen.