Mehr Spielraum für Händler: Stadt will Werbesatzung für Villinger Schaufenster lockern

Der Technische Ausschuss empfahl dem Gemeinderat, die Regeln für Schaufensterwerbung zu lockern – bei weiterhin klaren Grenzen zum Schutz des historischen Stadtbilds.
Bunte Schilder, grelle Schriftzüge, auffällige Werbung – all das soll in der historischen Innenstadt von Villingen vermieden werden. Deshalb gibt es eine Werbesatzung, die genau festlegt, welche Werbemaßnahmen Händler und Gewerbetreibende an ihren Schaufenstern anbringen dürfen – und welche nicht. Ziel ist ein einheitliches, historisch geprägtes Stadtbild.