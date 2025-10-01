Mehr Sichtbarkeit an zentralem Ort: Freiburger Musikschule bekommt ein neues Zuhause

Die Musikschule in Freiburg erhält nach 75 Jahren erstmals ein eigenes Verwaltungsgebäude.
Es ist vermutlich das beste Geburtstagsgeschenk, das sich die Musikschule in Freiburg anlässlich ihres 75 Geburtstags wünschen konnte: in zentraler Lage in der Günterstalstraße bekommt sie zum ersten Mal seit ihrer Gründung als Teil des Jugendbildungswerks der Stadt ein eigenes Verwaltungsgebäude. In einer denkmalgeschützten, aus zwei Gebäuden bestehenden Villa, verfügt sie künftig über 600 Quadratmeter, die sich auf 16 Räume verteilen. Hinzu kommen 300 Quadratmeter Lagerfläche im Keller.