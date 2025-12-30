Lörracher Aspekte: Gute Gründe zur Zuversicht

Knappe Kassen, maue Stimmung. Wahr ist aber auch: Lörrach hat 2025 viel erreicht.
Wie so oft stand zum Jahresausklang wieder mal die schwierige finanzielle Situation der Stadt Lörrach im Zentrum der Betrachtung. Wie könnte es auch anders sein: Mit den Haushaltsberatungen im Dezember wurde allen Beteiligen nochmals eindringlich vor Augen geführt, dass die Balance zwischen kommunalen Einnahmen und Ausgaben nicht mehr herzustellen ist. Die unvermeidliche Konsequenz: Gebührenerhöhungen auf der einen Seite, Ablehnung von Zuschuss-Erhöhungen auf der anderen – beides mit Augenmaß.