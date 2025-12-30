Lörracher Aspekte: Gute Gründe zur Zuversicht

Wie so oft stand zum Jahresausklang wieder mal die schwierige finanzielle Situation der Stadt Lörrach im Zentrum der Betrachtung. Wie könnte es auch anders sein: Mit den Haushaltsberatungen im Dezember wurde allen Beteiligen nochmals eindringlich vor Augen geführt, dass die Balance zwischen kommunalen Einnahmen und Ausgaben nicht mehr herzustellen ist. Die unvermeidliche Konsequenz: Gebührenerhöhungen auf der einen Seite, Ablehnung von Zuschuss-Erhöhungen auf der anderen – beides mit Augenmaß.

Die Stadt Lörrach befindet sich derzeit in einer schwierigen, anspruchsvollen Situation, an der es nichts schön zu reden gibt. Aber: Die hier und da entworfenen Schreckensszenarien – insbesondere im Vergleich zu anderen Städten – sind ungerechtfertigt. Die Lerchenstadt hat sich als robust erwiesen. Nicht zuletzt aufgrund des Märkte – und Zentrenkonzepts, dass fortgeschrieben und angewandt – und nicht aufgeweicht wurde. Die Stadt funktioniert – und sie hat nicht zuletzt mit den Optionen auf dem alten Klinik-Fläche, dem Köchlin-Gelände und der Lauffenmühle – um nur drei Wandel-Areale zu nennen – Entwicklungsmöglichkeiten wie kaum eine andere Stadt dieser Größenordnung. In der Summe sind das gewaltige Chancen für Lörrach.

Und: Die Lerchenstadt hat auch im Jahr 2025 viel erreicht. Neben der gelungenen Kraftanstrengung, innerhalb kurzer Zeit einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erstellen – nicht zuletzt Dank eines überwiegend kooperativen Gemeinderats – hat die Kommune etwa ihre Digitalisierungsstrategie weiterentwickelt, auch im Sinne eines besseren Service für Bürger. Die Wohnraumoffensive wurde mit Nachverdichtungen und der Erschließung neuer Baugebiete fortgeführt. Unterdessen wurde der Austausch mit und zwischen den Bürgern gefördert – zwei Beispiele: „Communities That Care“ nimmt die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen in den Blick, beim Projekt „Miteinander der Generationen und Nationen im Neumattquartier“ steht die Stadtteilarbeit im Zentrum. Darüber hinaus wurde etwa die Palmstraße fertig gestellt: ein starkes Stück urbaner Innenstadtgestaltung, mit dem die Fußgängerzone arrondiert wurde. Hinzu kommen verschiedene private Initiativen wie etwa die Gestaltung des Fabric-Geländes durch die Schöpflin Stiftung in Brombach.

Und auch für das Kalbacher-Areal könnte in Zukunft eine zulässige, verträgliche Perspektive entwickelt werden. Die Liste positiver Beispiele ließe sich fortsetzen. Wichtig ist, den objektiv vorhandenen Problemen, aber auch der wachsenden Tendenz zum Schwarzsehen die ebenso objektiv vorhandenen ermutigenden Fakten entgegenzusetzen.

Es ist ein Verdienst aller Akteure, die sich gemeinsam für und in dieser Stadt engagieren – von der Kinder- und Jugendarbeit bis zu den Angeboten für Senioren, sei es beruflich oder ehrenamtlich: Lörrach ist lebenswert.