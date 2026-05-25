„Lego League“ in Griechenland: Lahrer Schüler flogen mit ihrem Roboter aus Lego zur Weltmeisterschaft

Apps programmieren, komplizierte technische Systeme entwickeln und dabei gleichzeitig Lego bauen – das macht die Lego-AG am Scheffel-Gymnasium bereits seit zehn Jahren. Zum ersten Mal hat sich eines der Schülerteams mit ihrem Lego-Roboter und ihrer selbstgebauten App für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert. In mehreren Runden mussten die Acht- bis Zehntklässler zeigen, was ihr Roboter aus Lego drauf hat.

„Der Wettbewerb ist immer in vier Bereiche unterteilt“, erzählt Schüler Konstantin Haas im Gespräch mit unserer Redaktion. „Im ersten Teil muss unser Roboter zwei Minuten lang eigenständig Aufgaben erfüllen – zum Beispiel einen Gegenstand schieben oder wo anders hinbringen.“ Damit ihr Roboter das kann, mussten die acht Schüler ihn vorher nicht bloß aus Lego bauen, sondern auch entsprechend programmieren. Das Design wird im nächsten Bereich bewertet – in einer fünfminütigen Präsentation sollten die Scheffel-Schüler erklären, was sie sich bei der Gestaltung ihres Roboters gedacht haben. „Da geht es vor allem darum, dass man nicht einfach eine Anleitung nachbaut, sondern sich wirklich überlegt, wie man ihn für die Aufgaben optimieren kann“, so Haas.

Die dritte Kategorie dreht sich um Forschung. Jedes Jahr wird im Vorhinein eine Frage festgelegt, mit der die Schülergruppen sich befassen sollen. „Wie kann man Archäologen helfen?“, lautete sie dieses Mal. „Wir haben dafür eine App entwickelt, die mit sogenannter Dendrochronologie das Alter von Baumscheiben zählt“, erklärt Haas. Ein Jahr lang haben die Jugendlichen an ihrem Programm getüftelt, die dann am Wettbewerbstag von einer Jury bewertet wurde.

Ebenfalls Teil der vier Bewertungskriterien ist der Zusammenhalt des Teams. Der Umgang mit den anderen Teams, Verhalten auf dem Wettbewerb sowie die Kreativität des gesamten Auftrittes werden hierfür beurteilt. Auf ihre Gruppendynamik können die Schüler besonders stolz sein – das Projekt habe sie zusammengeschweißt. „Wir sitzen immer noch gemeinsam in der Pause und ständig fällt jemandem ein Erlebnis aus Griechenland ein“, erzählt Achtklässlerin Helena Damm. „Wir haben auf dieser Reise einfach so viel erlebt, das wir nie vergessen werden.“

Platzierung bei Wettbewerb bleibt unbekannt

Bevor sie ihre große Reise nach Athen antreten konnten, mussten sich die Jugendlichen erst einmal daheim gegen die Konkurrenz im Ortenaukreis durchsetzen. Schon seit es die AG gibt, nimmt Coach Bärbel Walz mit dem Team regelmäßig am Regionalentscheid in Offenburg teil. „Wir sind dann eine Runde weiter gekommen und durften zum Qualifikationswettbewerb nach Rockenhausen in Rheinland-Pfalz“, erinnert sie sich. „Dort sind von 17 Teams drei weitergekommen zum Landeswettbewerb, und wir waren völlig überrascht, dass wir auch dabei waren.“ Während sie ihr Können auf dem „DACH“-Finale in Leipzig präsentieren, qualifizieren die Mitglieder der Lego-AG sich auch für den internationalen Wettbewerb. „Man darf dort Präferenzen für ein Turnier angeben, die gibt es in den USA, Südkorea, Kanada, Australien – wir haben uns Griechenland gewünscht und wurden dort auch zugeteilt“, so Walz.

Wie sie sich auf der großen Weltbühne geschlagen haben, wissen die Jugendlichen nicht genau. Einen Bewertungsbogen mit Punkten in den verschiedenen Kategorien haben sie zwar erhalten, aber ihre genaue Platzierung kennen sie nicht – nur die ersten drei Plätze wurden in Athen geehrt, und dort waren sie nicht dabei. „Das ist aber nicht so wichtig“, sagt Damm. „Für viele von uns war es die erste Flugreise, wir haben so viel erlebt und können so stolz auf uns sein.“ Den Roboter aus Lego haben die Schüler in reichlich Styropor eingepackt im Handgepäck transportiert. „Wir haben allein zwei Nachmittage damit verbracht zu planen, wie wir das logistisch machen“, erzählt Walz. Für die Finanzierung der Reise haben die Schüler nach einem Sponsor gesucht. Zwar hatten sie zuvor bereits Kuchen verkauft, um sich T-Shirts mit ihrem Teamnamen zu finanzieren, aber eine Reise nach Griechenland konnten sie so nicht stemmen. „Es ist schade, wenn man beim Fußball aufsteigt, bekommt man Geld, wir mussten sehr viel bezahlen“, findet Haas. Die Schwanauer Firma Herrenknecht sagte schließlich zu, die Lego-AG zu unterstützen.

Für Haas ist es das letzte Jahr auf den Wettbewerben – das Höchstalter beträgt 16 Jahre. Seit fünf Jahren tüftelt er an Robotern und Apps. „Besonders weil es mein letztes Jahr ist, freue ich mich natürlich besonders über den Erfolg.“ Obwohl eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft fortan nicht jedes Jahr das Ziel ist, hoffen die Schüler, dass die AG weiterhin Erfolg hat. „Das hat natürlich eine wahnsinnige Strahlkraft innerhalb der Schule“, berichtet Walz. „Viele jüngere Schüler fragen schon, wann sie denn endlich nach Griechenland fliegen.“

Die Lego League

Die „Lego League“ ist ein internationales Bildungsprogramm, das 1998 von der amerikanischen Stiftung First und der Firma Lego ins Leben gerufen wurde. Mit Praxisaufgaben und Robotikprojekten sollen Informatik und Technik Kindern und Jugendlichen spielerisch nähergebracht werden.