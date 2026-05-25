„Lego League“ in Griechenland: Lahrer Schüler flogen mit ihrem Roboter aus Lego zur Weltmeisterschaft

Bei der Weltmeisterschaft der „Lego League“ in Griechenland zeigten acht Jugendliche vom Scheffel-Gymnasium Lahr ihr Können.
Apps programmieren, komplizierte technische Systeme entwickeln und dabei gleichzeitig Lego bauen – das macht die Lego-AG am Scheffel-Gymnasium bereits seit zehn Jahren. Zum ersten Mal hat sich eines der Schülerteams mit ihrem Lego-Roboter und ihrer selbstgebauten App für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert. In mehreren Runden mussten die Acht- bis Zehntklässler zeigen, was ihr Roboter aus Lego drauf hat.