Lebensmittelhandel in Basel: Migros zieht an den Badischen Bahnhof

1 Das Unternehmen Migros ist auf Wachstumskurs. Foto: Michael Werndorff Ein weiterer Lebensmittel-Einzelhändler lässt sich im Badischen Bahnhof in Basel nieder. Laut Aushang öffnet eine neue Migros Partner-Filiale am 10. September.







Coop erhält Konkurrenz am Badischen Bahnhof in Basel: Wo einst das Theater der Helmut Förnbacher Company beheimatet war, eröffnet Migros laut Aushang am 10. September eine neue Filiale. Mit der Neueröffnung des Migros-Partners am Badischen Bahnhof werde das Partner-Filialnetz im Wirtschaftsgebiet der Genossenschaft auf zwölf Filialen ausgeweitet. Die Verkaufsfläche betrage rund 300 Quadratmeter, so Migros auf Nachfrage. Diese Filialen würden im Franchise-Modell geführt und seien ein wichtiges Standbein für die Genossenschaft. Die Migros Partner gelten als selbstständige Unternehmer, weshalb die Migros nur 80 Prozent des Basissortimentes vorgibt. Grundsätzlich seien die Migros Partner in ihrer Sortimentsgestaltung frei und dürfen auch Alkohol sowie Tabakwaren verkaufen, heißt es weiter.