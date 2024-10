Landespreis für Dialekt: „Die Kächeles“ wurden vom Ministerpräsidenten ausgezeichnet

1 Michael Willkommen und Ute Landenberger begeistern seit 20 Jahren als Käthe und Karl-Eugen Kächele ihr schwäbisches Publikum. Ihr Verdienst um das Dialekt wurde nun mit einem Preis vom baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann gewürdigt. Foto: Künstler

Ministerpräsident Kretschmann hat im Stuttgarter Neuen Schloss erstmals den Landespreis für Dialekt verliehen. Den geteilten Förderpreis in der Kategorie Kabarett/Comedy/Live-Performance/Bühnenkunst ging an das Comedy-Duo Ute Landenberger und Michael Willkommen, die als „Die Kächeles“ auftreten.









In sechs Preiskategorien hat die Landesregierung zusammen mit dem Dachverband der Dialekte Baden-Württemberg 20 Einzelpersonen und Gruppen ausgezeichnet, die sich künstlerisch auf unterschiedliche Weise für die Mundart und eine lebendige Dialektlandschaft einsetzen. Mit der Ehrung will die Landesregierung, so heißt es in einer Pressemitteilung, Engagement sichtbar machen und das öffentliche Bewusstsein für die Bedeutung und die Vielfalt der Dialekte in Baden-Württemberg schärfen.