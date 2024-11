Landesliga Staffel 3: FC 07 Albstadt erkämpft sich Remis gegen den Tabellenführer

1 Albstadts Samed Akbaba hat sich am Kopf verletzt. Foto: Kara

Während Albstadt, Frommern und Straßberg in der Landesliga Staffel 3 ein Remis erkämpfen, muss sich der TSV Harthausen geschlagen geben.









Zur Pause hatte es in Empfingen noch 0:0 gestanden. Harthausens Spielertrainer Akin Aktepe sagte nach dem Spiel: „Es war aufgrund der zweiten Halbzeit ein verdienter Sieg für die SG Empfingen. Wir haben die erste Hälfte so gut es ging offen gestaltet, hatten auch die ein oder andere Halbchance. Nach der Pause haben die Abstände dann nicht mehr gestimmt. Unsere Fehler führten zu den Gegentoren.“ Die individuelle Qualität der Gastgeber hatte sich nicht mehr eindämmen lassen. Für die Scher-Kicker war es die dritte Niederlage in Folge.